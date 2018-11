Präventionskurs des TV Scheeßel: Teilnehmer ziehen Bilanz

Scheeßel - Sport im fortgeschrittenen Alter – bringt das was? „Auf jeden Fall“, ist Rainer Lampe überzeugt. In den vergangenen zwölf Wochen ist der Übungsleiter der Männerfitnessgruppe und ausgebildeter Trainer im Präventionsbereich mit den Teilnehmern des ersten Präventionskurses im TV Scheeßel den Praxisbeweis angetreten, dass regelmäßige Bewegung in der Gruppe auch mit 60 oder 80 Jahren durchaus sinnvoll ist.

Viel Überzeugungsarbeit brauchte er bei dem guten Dutzend Männern und Frauen nicht zu leisten – schließlich hatten sich alle aus freien Stücken zu dem bei regelmäßiger Teilnahme von den gesetzlichen Krankenkassen bezuschussten Kurs angemeldet. Einer von ihnen ist Heiner Holsten. Der 69-Jährige, der in der Zeitung auf den Kurs aufmerksam gemacht worden sei, war „einfach neugierig“. Bereits zwei Mal pro Woche im Fitnessstudio aktiv, hat sich die eine Stunde zusätzlicher gemeinsamer Betätigung in der Gruppe wöchentlich für ihn dennoch gelohnt: „Es werden komplett andere Bewegungsabläufe und Muskelgruppen angesprochen“, so der Westerescher. Das sieht auch Uwe Lehmann so, mit 84 einer der älteren Teilnehmer. Auch er ist regelmäßig im Fitnessstudio an den 14 Geräten. In Lampes Kurs werden in Übungen und Spielen auch Gelenkigkeit und Alltagsrelevantes vermittelt: „Sich einfach mal richtig zu recken und strecken – das tut vielen hier gut“, so der Kursleiter

Ob sich die Trainingseinheit in gesteigerter Fitness im Alltag bemerkbar macht? „Richtig krass ist der Effekt noch nicht“, konstatiert Holsten. Aber auch schon die Bestätigung, „dass das eine oder andere noch ganz gut geht“, sei eine Ermutigung. Lehmann, der sich angemeldet hatte, als er wie Holsten merkte: „Das ein oder andere klappt nicht mehr so wie früher“, hat von den zwölf Stunden profitiert, „zum Beispiel beim Schulterblick beim Einparken.“ Wohl ebenso wichtig: „Es herrscht ein netter Ton, die Atmosphäre ist einfach angenehm – wir sind eine gute Gemeinschaft“, so der ehemalige Schulleiter. Dem pflichtet auch Kursleiter Lampe bei: „Auch wenn viele nach einem schriftlichen Skript der Übungen für Zuhause gefragt haben, was mich natürlich freut – in der Gruppe ist es noch einmal etwas anderes. Das größte Kompliment an ihn: „Als mir ein ehemaliger Schlaganfallpatient erzählt hat, dass er am Wochenende beim Oktoberfest in Waffensen wieder tanzen konnte, war das eine schöne Bestätigung.“

Viele der Teilnehmer wollen weitermachen; dem Wunsch der Mehrheit nach der Einrichtung einer regelmäßigen Gruppe würde er gern entsprechen, allein: Es fehlt an Hallenzeiten. „In Scheeßel haben wir schon alles versucht“; auf andere Orte auszuweichen, sei aufgrund des fortgeschrittenen Alters einiger Teilnehmer schwierig. Der nächste Krankenkassen-Präventionskurs unter dem Motto „Fit im Alter“ startet am 8. Januar, Anmeldung und weitere Informationen sind telefonisch bei Rainer Lampe unter der Nummer 04263 / 3122 erhältlich. Einen Tag vorher beginnt ein zweiter Präventionskurs mit dem Schwerpunkt „Cardio-Aktiv“. Dabei geht es um Steigerung der Ausdauerfähigkeit mit dem Ziel, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems vorzubeugen.

Weitere Informationen gibt es bei der Kursleiterin Elke Kuhlmann per E-Mail an info.kuhlmann@gmx.de oder telefonisch unter. 04263 /5075 oder 2281.

