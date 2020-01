Christbaum-Abholaktion der Kinder- und Jugendfeuerwehren wird immer beliebter

Tannenstemmen statt Ausschlafen

+ © Heyne Maya (v.l.) und Sophie Heiden übernahmen gemeinsam mit Justus Tews das Einsammeln der Tannenbäume in Westeresch. © Heyne

Scheeßel – Mehrere hundert Tannenbäume an den Straßen des Kernortes und in Westeresch, ein gutes Dutzend junger Brandschützer, die sich zeitig am Samstagmorgen am Scheeßeler Feuerwehrhaus versammelt hatten – die Zeichen standen untrüglich auf „Knut-Tag“.