Hurricane Festival: Scheeßeler Supermärkte rüsten sich für Besucheransturm

Von: Judith Tausendfreund

Ein Supermarkt gehörte lange Zeit zum Standardprogramm beim Hurricane Festival. Den wird es aber auch dieses Mal nicht geben. Die Alternative: ein Shop mit Festival-Bestsellern oder der Gang in die Scheeßeler Lebensmittelgeschäfte. Die sind auf alles vorbereitet.

Scheeßel – Das Hurricane Festival rückt näher, schon bald wird es in Scheeßel so richtig voll werden. Davon betroffen sind erfahrungsgemäß nicht nur die Straßen, sondern auch die örtlichen Supermärkte. Denn während es in früheren Jahren lange üblich war, dass auf dem Veranstaltungsgelände ein eigener Supermarkt am Start war, ist dies diesmal – wie schon im letzten Jahr – anders.

Auf dem Gelände wird es einen Shop geben, über die Preisliste debattieren die Fans bereits jetzt in den sozialen Medien. „Warum kein Aldi oder Lidl? Deichbrand bekommt es ja auch hin“, „Sonnenmilch 250 Milliliter 9,99 Euro. Das ist schon etwas frech“, „Das sind ja richtige Fantasie- Preise, schade das man es nicht hinbekommt einen Discounter zu motivieren, der dort einen Laden macht“, ist auf Facebook zu lesen.

Konkret wird eine frische Brötchentüte mit fünf Brötchen für 3,89 Euro angeboten. Die Dose Becks wird 1,49 Euro kosten, 1,5 Liter Cola gehen für 2,29 Euro über die Theke. Eiswürfel kosten 4,50 Euro und Chips 1,99 Euro, das beliebte Dosengericht Ravioli in Tomatensoße kann man für 3,89 Euro kaufen. Nähere Informationen, warum es auch in diesem Jahr keine Kooperation mit einem Discounter gibt oder etwa wie groß der Shop werden wird, will der Veranstalter auf Nachfrage nicht geben.

Gut möglich also, dass die Festivalbesucher auch in diesem Jahr einen gewissen „Ansturm“ auf den Beeke-Ort realisieren werden, um sich vor dem Besuch des Geländes einzudecken. Darauf bereitet sich Nils Höring, Inhaber des Scheeßeler Hol’Ab Getränkemarkt, vor. „Es ist für mich als selbstständiger Kaufmann das zweite Jahr, in dem ich das Event miterlebe. Privat kenne ich das Festival und alles drumherum schon länger“, berichtet er.

Als Getränkehändler ist er besonders gefordert, wenn es darum geht, sich auf das Festival gut vorzubereiten – denn gerade bei dem aktuell mehr als warmen Wetter und der Idee eines Festivals sind Getränke stark gefragt. „Wir verzehnfachen unseren Einkauf“, gibt er an. Vor allem Dosenbier und auch die etwas kleineren Wasserflaschen kauft er „en masse“ ein. „Und dann fällt uns das wieder vor die Füße“, lacht er. Gemeint ist damit das hohe Aufkommen an Leergut, welches Höring mit seinem Team nach dem Festival verarbeiten muss. Ein Sack voller leerer Flaschen pro Person nimmt er in etwa entgegen. Mehr sollte es nicht sein, damit eben alle Kunden bedient werden können. Er braucht, trotz ohnehin aufgestockten Personalschlüssel an diesen Tagen, eben Personal, um die Bedürfnisse der „ganz normalen“ Einwohner zu bedienen. „Die meisten Scheeßeler kaufen allerdings schon einige Tage vorher ein“, weiß er. An den eigentlichen Festivaltagen herrsche eher Stillstand, dann sei es meistens recht ruhig. Aber vorher und nachher, da fällt viel Arbeit an. So muss er einen Mitarbeiter abstellen, der noch eine ganze Woche nach dem Festival täglich zusätzlich am Pfandautomaten steht. Permanent müssen dann die großen Säcke ausgetauscht werden, auch muss rund um den Rückgabeautomaten ständig gewischt werden. „Wir sind ja verpflichtet, das Leergut anzunehmen“, so Höring. Würde er das Dosenbier jetzt aus dem Sortiment nehmen, müsste er die leeren Dosen auch nicht zurücknehmen. Doch so etwas plant er nicht. „Ich gehe selber auch aufs Hurricane“, freut er sich schon auf das anstehende Party-Wochenende. Allerdings wird er erst auf das Gelände fahren, wenn die großen Schlangen durch den Ort durch sind und sich bei ihm im Laden das große Treiben beruhigt hat. „Viele verabreden sich bei uns auf dem Parkplatz und treffen sich da, um dann gemeinsam weiter zu fahren“, diese Beobachtung konnte er schon im vergangenen Jahr machen. „Es ist doch toll, dass das alles wieder geht“, betont er und auch: „Wir freuen uns.“

Auch Andreas Walz und seine Mannschaft im direkt benachbarten Netto-Markt stehen in den Startlöchern. „Vor allem durch die aktuellen Baustellen gehe ich davon aus, dass fast alle Festivalbesucher in Stuckenborstel abfahren werden“, spekuliert Walz. Das könnte seiner Meinung nach dazu führen, dass deutlich mehr Ansturm auf die Scheeßeler Geschäfte entsteht. In früheren Jahren sei wenig los gewesen, eben weil es auf dem Festival einen eigenen Supermarkt gab. Aktuell sei es schwer, einzuschätzen, wie viele Einkäufer es in die Discounter ziehen wird. „Dosenbier werden wir vorübergehend mehr bestellen“, so viel steht schon fest. Aber ob er wirklich mehr Ravioli und zum Beispiel Fertigsalate bestellen soll, das hat er noch nicht final beschlossen. „Wir merken allerdings auch schon jetzt, dass die Arbeiter, die alles auf dem Festivalgelände vorbereiten, morgens zu uns zum Einkaufen kommen“, so Walz weiter. Privat ist er ebenfalls ein Hurricane Fan, berichtet er. Seit vielen langen Jahren ist er dabei. Im letzten Jahr habe man allerdings gemerkt, dass der Veranstalter beim Aufbau gespart habe. „Das war alles total unorganisiert, anders als sonst“, kritisiert er. Spaß gemacht hat es aber trotzdem, „und wir hatten super Glück mit dem Wetter.“

Edeka Lieder gibt keine Stellungnahme zum Thema Hurricane ab. Der Combi Markt verweist auf die Pressestelle der Bünting Unternehmensgruppe – im Markt selber bauen die Mitarbeiter derweil neue Stände voller Schlafsäcke, Einweg-Grills und Plastikbecher auf. Doch das ist offensichtlich ein Zufall. Denn Pressereferent Johannes Bocken gibt an: „Aufgrund der Tatsache, dass unser Verbrauchermarkt rund 45 Gehminuten vom Festivalgelände entfernt ist und die Route von der Polizei um unseren Markt herumgeleitet wird, müssen wir vorab keine besonderen Vorkehrungen anlässlich des Festivals treffen.“

Thore Schmer, der für den benachbarten Aldi spricht, ist ebenfalls bereits mit den organisatorischen Vorbereitungen beschäftigt. „Vor allem die Personalplanung muss stimmen“, sagt er. Zwei bis drei Mitarbeiter mehr benötigt er in der heißen Phase. Mit der Warenverfügbarkeit muss er sich nicht auseinandersetzen. Es gebe einen automatisierten Faktor, der auf Knopfdruck das Bestellungsvolumen erhöht. „Es sind in jedem Jahr andere Waren, die wir dann mehr brauchen“, weiß er aus Erfahrung. Mal sei das Dosenbier gewesen, mal Alcopops. „In jedem Jahr ist es ein anderes Produkt, daher wird das auch für uns eine Überraschung“, so Schmer. Insgesamt ist der Beeke-Ort wohl gut auf den großen Run vorbereitet. Es kann also losgehen.