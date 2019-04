Hamburger Megamarsch: 24 Stunden mit dem Schweinehund

Sascha Bett und Rainer Bassen haben erfolgreich den Hamburger Megamarsch absolviert. Der eine trainiert ohnehin viel, der andere hat viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt. Vom inneren Schweinehund blieben während des Marsches aber beide nicht verschont.

Scheeßel/Hamburg – Am Anfang stand die Herausforderung: zwei Beine, 100 Kilometer und die Zeit im Nacken. Der Hamburger Megamarsch, bei dem die Strecke rund um die Hansestadt innerhalb von 24 Stunden bewältigt werden muss, zieht Jahr für Jahr tausende von Menschen an, die es sich und anderen beweisen wollen. Von rund 4 500 Teilnehmern kamen dieses Jahr um die 1 000 ins Ziel. Der Pedal-Abenteurer Rainer Bassen aus Westervesede und der Scheeßeler Fotograf Sascha Bett waren unter den „Finishern“.

Zwei Männer, ein Ziel: während Bassen sich als sportlich bezeichnet und mehrmals pro Woche trainiert, geht Bett höchstens mal zum „Dorfkick“. Dafür hat er sich seit Anfang des Jahres vorbereitet, fast jeden Sonntag Märsche absolviert, der längste 35 Kilometer. Bassen dagegen reichten drei Probeläufe zwischen acht und 15 Kilometer „als Schuhcheck“. Doch auch der Westerveseder hatte einen Heidenrespekt vor der Herausforderung, auf die er im Vorjahr durch einen Artikel in dieser Zeitung aufmerksam geworden war: „Letztes Jahr sind zwei Fußballkollegen von mir gestartet, beide erheblich jünger und topfit – beide mussten aufgeben.“

+ Rund 4 500 Teilnehmer waren dieses Jahr beim Megamarsch dabei. 100 Kilometer rund um die Hansestadt müssen in 24 Stunden bewältigt werden. © Bassen Ihre Motivation: Grenzen ausloten, über die Schmerzschwelle gehen, den inneren Schweinehund treffen. Bassen traf ihn gleich mehrmals, Bett meint: „Ich bin meinen gar nicht wieder losgeworden.“ Stolz sind der 51- und der 48-Jährige auch einige Tage später noch auf ihre Leistung. Da haben sich die verhärteten Muskeln längst regeneriert, die Blasen an den Füßen sind schon etwas verheilt, der Gang ist bei beiden wieder rund.

Während Bassen, für seine Fahrrad-Expeditionen in Osteuropa bekannt, die gewaltige Marschleistung von seinem Umfeld durchaus zugetraut worden war, galt Bett, der mit fünf Freunden aus seinem Wohnort Hollenbeck startete, eher als Außenseiter: „Dem Schnacker mit der große Klappe traute das keiner zu – ich wollte es allen zeigen.“ Eine Motivation, die ihn über eine lange Nacht und Erschöpfungszustände tragen sollte. Mehr als einmal war er dicht dran am Aufgeben, nach Kilometer 70 hatte er schon einen Freund als „Privattaxi“ bestellt.

„Ich wollte nur noch einmal die Sonne sehen“, erinnert er sich, und schmunzelt leicht über das Pathos. Da hatte er seine Gruppe, einige von ihnen erfahrene „Mega-Marschierer“ und entsprechend flott unterwegs, längst ziehen lassen. Irgendwann sammelte ihn eine Gruppe ein: „Du heißt jetzt Klaus und bist unser Ersatzmann.“ Im Nachhinein ein Glück: „Die hatten gesehen, dass ich am Ende war und haben mich immer wieder motiviert.“

+ Zwei seiner Kinder haben auf Bett im Ziel gewartet. © Bett Sparkassen-Marketingprofi Bassen dagegen ist lieber als Einzelkämpfer unterwegs, genießt die Ruhe, „einfach meinen Stiefel zu machen“. Doch auch er bildete nachts mit einem Leidensgenossen ein Team. „Ein fröhlicher Spaziergang ist das irgendwann nicht mehr, die Leute unterhalten sich nicht mehr, konzentrieren sich.“ Auch er war dankbar, nicht allein mit der Stirnlampe durch die Dunkelheit zu gehen. Die Videokamera blieb zunehmend im Rucksack.

Auch Fotograf Bett hatte eine Kamera im Gepäck: „Die habe ich nicht einmal rausgeholt – zu anstrengend.“ Die theatralischen Szenen, etwa, wenn einer der Mitstreiter am Zaun lehnte und mit „Lasst mich zurück“ aufgab, sie bleiben nur in den Köpfen. Mit Wildfremden zu marschieren, empfand er genau in diesen Situationen als Vorteil: „Man teilt sein Leid, kann aber auch Leute zurücklassen.“ Beide rechneten sich den Wolf: noch 300 Meter, noch 500 …“. Sie sind sich im Nachhinein einig: „Das waren schwimmende Kilometer, die Angaben bis zur nächsten Versorgungsstation stimmten nicht immer.“ Was sie dort erwartete, machte weder satt noch glücklich. „Gewürzgurken, Russisch Brot und kalte Frikadellen im Milchbrötchen – da ist noch Optimierungsbedarf“, meint Bassen. Er fing an, sich auf die Schmerzen zu konzentrieren: „Ein Schmerz lenkte vom anderen ab.“

An der letzten Ampel vor dem Zieleinlauf hielten sie sich fest – gerades Stehen war schwierig geworden. Am Ziel wurde Bett von zweien seiner Kinder mit selbst gebastelten Schildern begrüßt. Der unbeschreibliche Glücksmoment blieb zunächst aus. Auch Bassen blieb nur wenig Zeit, die Zielszenen zu filmen: Er hatte eine Mitfahrgelegenheit fast bis nach Hause gefunden. „Die Treppenstufen der U-Bahn hätte ich mir nicht ausmalen mögen.“

Der Kick kam später: Bei Bett, als das halbe Dorf abends vorbei defilierte, wo der Held des Tages mit den Füßen im Fußbad und einem Bier in der Hand saß. Bei Bassen waren es die vielen Schulterklopfer von Freunden und Kollegen. Der Kick? Für Bassen „die Anerkennung, die auf dich einprasselt“. Bett nennt sie „ein seelisches Streicheln“. Ob die beiden nächstes Jahr wieder dabei sind? Am Tag danach hätten sie gesagt: „Auf keinen Fall.“ Inzwischen haben beide schon die Termine für nächstes Jahr nachgeschaut.

