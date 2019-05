Stuckenborstel holt den Pott

Hetzwege – Land auf, Land ab klagen viele Feuerwehren über Nachwuchssorgen. Im Landkreis Rotenburg sieht die Sache anders aus, hier engagieren sich hunderte Jungen und Mädchen in 47 Jugendfeuerwehren. Allein 13 angehende Brandschützer zählt die Ortswehr Hetzwege, die am Sonntag – anlässlich des 40-jährigen Bestehens ihrer Abteilung – Gastgeber des Kreisentscheids für den Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehren war. Hier bewiesen die Kinder und Jugendlichen einen Tag lang: Feuerwehr ist nicht nur eine Freizeitbeschäftigung, das ist Leidenschaft.

Der standardisierte Wettbewerb in Sachen Löschwesen gliederte sich in zwei Teile, die alle Mannschaften durchlaufen mussten. Der A-Teil bestand aus einem simulierten Löschangriff mit Tragkraftspritze und B-Rohr mit Verteiler, von dem drei C-Rohre schnellstmöglich verlegt werden sollten. Dabei musste der Nachwuchs Hindernisse wie Wassergraben, Leiterwand, Kriechtunnel oder eine Hürde samt kompletter Ausrüstung überwinden, um ans Ziel der Brandbekämpfung zu kommen. Alles ohne Feuer natürlich – es soll ja nur geübt werden für den späteren Einsatz in der aktiven Feuerwehr. Nachdem Angriffs-, Schlauch- und Wassertrupp den Löschangriff erfolgreich hinter sich hatten, mussten die jungen Brandschützer noch schnell vier unterschiedliche Knoten ans Gestell zaubern. Kreuzknoten, Mastwurf, Zimmermannsstich und Schotenstich sollten die Teilnehmer fehlerfrei knoten. Sonst gab es Fehlerpunkte und der ganze Löschangriff brächte nur noch wenige Punkte in der Endabrechnung. Sowieso lauerten Fehlerquellen an jeder Ecke, die die Wertungsrichter fast immer auch gesehen haben.

Im zweiten Teil galt es ebenfalls, ordentlich Punkte zu sammeln, möglichst ohne Fehler. 400 Meter Hindernislauf standen auf dem Programm. Eine Krankentrage, ein C-Schlauch, ein Strahlrohr oder eine Feuerwehrleine mussten transportiert und entsprechend der Aufgabe verwendet werden, beispielsweise wurde das Strahlrohr mit der Leine abgesichert.

Am Ende des Tages zeigte sich: Die insgesamt 29 teilnehmenden Mannschaften der Jugendwehren aus dem Kreisgebiet haben sich alle gut geschlagen. Dennoch: Nur eine Gruppe konnte den begehrten Wanderpokal einheimsen. Den überreichte Kreisjugendfeuerwehrwart Volker Jungen an die Stuckenborsteler. Die Gruppe Gnarrenburg Orange kam auf den zweiten Platz vor Oerel und Kettenburg. Alle vier Teams vertreten den Landkreis Rotenburg am 22. und 23. Juni beim Bezirksentscheid Lüneburg in Faßberg. Als Zeichen, dass dennoch jede Gruppe als Gewinner den Platz verlassen durfte, bekamen alle eine große Schachtel Süßes für den Heimweg und die letztplatzierten Sottrumer zum Trost gleich zwei davon.

Reinhard Frick (CDU), Hetzweges Ortsbürgermeister, lobte die große Kompetenz und den Ehrgeiz der Jugendfeuerwehren, was er selber bei den Wettbewerben habe sehen können. „Wenn es die Jugendfeuerwehr nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Sie ist der Grundstock für die Freiwillige Feuerwehr“, sagte er. Auch Gemeindebürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) lobte die hervorragende Jugendarbeit.

Den großen Rahmen der Siegerehrung nutzte der Hetzweger Ortsbrandmeister Maik Brockmann, den langjährigen Jugendwart Hans-Jürgen Indorf nach 30 Jahren Dienst in der Nachwuchsarbeit feierlich mit Präsenten zu verabschieden. Eine große Holztafel mit einigen Schnappschüssen sollte eine Erinnerung an die schöne Zeit bei der Jugendfeuerwehr sein.

Fotos auf

www.kreiszeitung.de