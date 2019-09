Stopp an der Milchraststätte

60 MINUTEN Das Scheeßeler Melkhus kurz vor Saisonende

+ Gut gelaunt genießen die Besucher ihr Begrüßungsgetränk vor dem Melkhus. Fotos: Beims

Scheeßel - Von Ann-christin Beims. Kühl ist es an diesem Nachmittag, der Herbst ist fast da. Damit neigt sich die Melkhus-Saison dem Ende entgegen. Am 3. Oktober schließt auch Sabine Bassen das Scheeßeler Melkhus über den Winter. Aber wie sieht es eigentlich dort aus, so kurz vor Saisonende?