Ein stolzes Unternehmen

Männerchor Scheeßel aktiv wie eh und je / Günter Grund seit 50 Jahren dabei

+ Die „goldene Kehle“ von Scheeßel: Günter Grund (Mitte) singt seit über 50 Jahren als Tenor im Männerchor mit. Vorsitzender Karsten Volckmer (r.) und sein Vize Rainer Krause sind beeindruckt. Fotos: Warnecke/Heyne

Scheeßel – Dienstagabend im Chorzentrum am Kreuzberg. Normalerweise würde jetzt hier, hinter den Mauern des unscheinbaren Hauses, welches früher einmal ein Eierschuppen war und inzwischen längst dem DRK-Ortsverein gehört, für die nächsten öffentlichen Auftritte geprobt – in geselliger Runde versteht sich. Doch auch der Mieter, der Männerchor Scheeßel, dieser stolze Verein, der erst 2018 sein 140-jähriges Bestehen gefeiert hat, geht in Corona-Zeiten natürlich zueinander auf Abstand, hat seinen wöchentlichen Übungsbetrieb, bei dem vorwiegend traditionelles Liedgut gesungen wird, vorerst eingestellt. „Wir sind ja mittlerweile auch nicht mehr die Jüngsten, gehören dementsprechend zur Risikogruppe“, sagt Karsten Volckmer (73). Tatsächlich würde der Altersdurchschnitt des Chores, dem er vorsitzt, bei weit über 70 liegen. Junges Blut sei unter den aktuell 25 vertretenen Sängern bis auf wenige Ausnahmen – ein Neuzugang sei 40, ein anderer 41 und wieder ein anderer 62 Jahre „jung“ – eher spärlich gesät. „Ein Männerchor hat auch immer etwas mit Seniorenbetreuung zu tun“, weiß Volckmer. Und er sagt das völlig ironiefrei. „Unsere Mitglieder, die sonst oft jeden Abend zu Hause hocken, freuen sich, wenn sie einmal in der Woche hier sein und beim gemütlichen Plausch ein Bierchen trinken können.“ So sieht er den Chor auch eher als Lebens- statt eine bloße Zweckgemeinschaft, bei der man nur des gemeinsamen Singens wegen zusammenkommt und danach wieder auseinandergeht. „Wir haben früher in unserem Zentrum auch schon mal bis drei Uhr morgens geprobt – und getobt.“ Wie man sich Letzteres vorstellen musste, darüber schweigt sich der Mann, der früher einmal in der Pharmaindustrie tätig war und nunmehr schon 26 Jahre lang die Geschicke des Chores leitet, lieber aus. Nur so viel: „Das waren schon ziemlich wilde Zeiten bei uns damals.“