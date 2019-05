Stiftungsvermögen optimal erhöht

Scheeßel - Von Ursula Ujen. In ihrer Begrüßungsrede beim 13. Stifternachmittag der St.-Lucas-Stiftung im Harmshaus machte die neue Vorsitzende Bettina Winkler deutlich: „Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit den Vorstandsmitgliedern, meinem Vorgänger Dr. Müller-Scheeßel sowie den Kirchengemeindemitarbeitern habe ich einen guten Einstieg in meine Aufgabe gehabt – dafür möchte ich herzlichen Dank sagen. Aber unsere Tätigkeit wäre ohne Sie – die Stifter – gar nicht möglich gewesen, und dafür möchte ich Ihnen im Namen der Kirchengemeinde Scheeßel unsere große Anerkennung aussprechen.“

Rechnungsführer Claus-Dieter Winkelmann oblag es, den Gästen ausführlich und allgemein verständlich einen Überblick über die finanzielle Situation der Stiftung zu verschaffen. Anhand des Rechenschaftsberichts 2018 des von 2008 bis 2018 tätigen Vorsitzenden Karsten Müller-Scheeßel und diverser Aufstellungen verdeutlichte er das umfangreiche Zahlenwerk: „Dank 190 Zustiftungen wurden uns 2018 Gelder in Höhe von 26 858,20 Euro anvertraut und unser Stiftungsvermögen damit von 577 804 Euro am 31. Dezember 2017 auf 605 782 Euro zum 31. Dezember 2018 anwachsen lassen“, berichtete der ehemalige Sparkassenbetriebswirt. Erheblich dazu beigetragen hätten die Zuschüsse aus der seit dem 1. Juli 2017 und noch bis zum 30. Juni 2019 laufenden Bonifizierungsphase der Landeskirche Hannover, wo es für jeweils drei Euro Zuwendung einen Euro dazu gäbe.

Das Stiftungsvermögen erhöhte sich durch den Boni per 13. Mai 2019 auf 614 757 Euro und werde bei Beendigung der Aktion 634 862 Euro betragen. „Die niedrigen Zinserträge lassen es leider nicht zu, große Sprünge zu machen, wichtige Dinge können jedoch weitergeführt werden“, betonte Winkelmann. Aus den Zinserträgen 2017 in Höhe von 2 650 Euro sind in 2018 als Projekte die Diakonenstelle Sabine Gerken, die Diakonie-Sozialstation, ein Time-to-talk-Abend sowie das Gesamtseniorentreffen gefördert worden. Bei für 2019 nur zu erwartenden Ausschüttungen von etwa 2 625 Euro seien bislang für Sabine Gerken 1 500 Euro und 750 Euro für die Diakonie-Sozialstation verplant. „Diese Aussicht sollte jedoch auch 2019 niemanden abhalten, einen Zuschussantrag an die Stiftung zu richten – für überzeugende Projekte werden wir uns auch weiterhin einsetzen“, versicherte Winkelmann.

Der Rechnungsführer schloss sich dem Dank von Bettina Winkler an und betonte, dass es die Verantwortlichen der St.-Lucas-Stiftung nicht als selbstverständlich betrachten, wenn ihnen in Zeiten niedrigster Zinsen weiterhin so viel Geld anvertraut wird. „Die Spendenbereitschaft in der Kirchengemeinde Scheeßel lässt nicht nach – das macht uns zutiefst dankbar und ist zugleich ein großer Ansporn, mit vollem Einsatz weiterzumachen.“