Mit Stickeralbum inklusive

Rot-Weiß Scheeßel schnürt zum 100. Jubiläum großes Festpaket

+ Die Festivitäten rund um das 100. Jubiläum des Rot-Weiß Scheeßel planen Carsten Tietjen (v.l.), Steffen Lohmann und Anna Witte. Foto: Heyne

Scheeßel – Spielberichte, Chroniken, Trainingslisten und jede Menge Bilder: Auf dem Esstisch vor Carsten Tietjen und Steffen Lohmann liegen 100 Jahre Vereinsgeschichte – oder zumindest das, was davon schriftlich festgehalten wurde. Mehr als 1 000 historische Bilder, der Großteil in Schwarz-Weiß, hat Vorstandsmitglied Lohmann in den letzten fünf Jahren zusammengetragen, gescannt und gesichtet. Über die Israel-Fahrt von Rot-Weiß Scheeßel 1989 kann der zweite Vorsitzende ebenso kundig Auskunft geben wie über die – verhältnismäßig kurze – Ära des Frauenfußballs in den Siebzigerjahren oder den Grund für den Namen des Vereins: „Das waren einfach die Farben, in denen die Scheeßeler damals gespielt haben!“