Als „Schreibtischtäter“ auf dem Bau: Ein Stein nach dem anderen

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Immer draußen, immer schwere Geräte bedienen, immer volle Leistung des Körpers – Bauarbeiter ist ein echter Knochenjob, wie unserer Redakteur am eigenen Leib feststellen musste. Einen Morgen lang begleitete er die Baukolonne auf dem Scheeßeler Untervogtplatz, packte im Selbstversuch kräftig mit an, um Eindrücke zu sammeln, wie das so geht mit dem Baggern und Schaufeln.

Es ist kurz nach 7 Uhr. Lange bevor im Rathaus die ersten Computer hochgefahren werden, herrscht nebenan schon Hochbetrieb. Als mich die vier Männer erblicken – den gestriegelten Typen mit Block und Kuli in der Hand – wirken sie irritiert. Noch wissen sie nicht, dass ich für ein paar Stunden Teil ihrer Mannschaft sein werde. Ich will heute auf dem Bau mitarbeiten; anpacken, was eben so anfällt.

„Möchtest Du ‘nen Kaffee?“, fragt mich einer der Kerle. Ja, ich will – schließlich hätte mein Tag normalerweise erst in drei Stunden begonnen. Journalisten haben es da recht komfortabel. Mit seinem Angebot ist das Eis jedenfalls gebrochen. Von nun an gehöre ich zum Team. „Hallo, ich bin Manni“, begrüßt mich der Vorarbeiter – und sofort lerne ich die erste Regel: Auf dem Bau duzt man sich. Manfred Diercks kümmert sich darum, dass ich die richtige Ausstattung bekomme. Er ist mein Chef für diesen Morgen. Eine wind- und wetterfeste Weste und klobige Schutzschuhe mit Stahlkappe – so etwas brauche ich auch an einem derart nasskalten Tag wie heute. Alles ist noch ganz sauber – kein Fleck, kein Riss, nichts. Ob sich das ändern wird?

Ohne Handarbeit geht es auch heute nicht

Mit seinen 48 Jahren ist Diercks zugleich der älteste hier, seit mehr als 30 Jahren arbeitet er auf dem Bau. Jeden Tag sei er draußen, sagt er, egal ob die Sonne vom Himmel brennt, es schneit oder – wie heute – einen ein Nieselschauer ereilt. „Früher haben wir die Bordsteine noch mit der Hand getragen und verlegt, heute übernimmt das der Bagger“, erzählt mir der Vorarbeiter. Aber noch immer müsse man vieles mit der Hand machen. „Das wird auch in Zukunft so bleiben.“ Arbeiten auf dem Bau ist ein Knochenjob, doch Manfred Diercks liebt ihn. „Die Abwechslung ist super und man ist ja auch jeden Tag an der frischen Luft.“ Allerdings merke er, dass die jahrelange harte Arbeit auch Tribut fordert. „Hier und da zwickt es dann doch schon mal“, sagt der 48-Jährige.

+ In der Fahrerkabine des Baggers fühlt sich unser Redakteur bei dem Schietwetter noch am wohlsten – dort hat er wenigstens ein Dach überm Kopf. © Heyne

Genug geschnackt. Jetzt wird malocht. Nachdem Manni und sein Team den Rathausvorplatz nebst Fahrbahn schon weitestgehend „umgegrempelt“ haben, nehmen sie sich heute den benachbarten Parkplatz vor. Meine Aufgabe gleicht wirklich noch einer Handarbeit: Mit einer Mistforke trage ich einen Pflasterstein nach dem anderen ab. „Wie schön“, denke ich mir, „wenigstens brauche ich mir beim Asphaltieren nicht die Hände schmutzig machen.“

Nach hundert Steinen werden die Arme schwer

Drei, vier Meter komme ich voran. Aufgabeln, die alten Steine fein säuberlich auf eine Palette stapeln – hört sich in der Theorie simpel an. Nach den ersten hundert Stück merke ich, wie meine Arme schwer werden.

Nach weiteren hundert Exemplaren merken es meine Kollegen auch. Sie lösen mich ab und ich bekomme eine neue Aufgabe. Und die führt mich direkt zum Bagger, schließlich muss am Rande des Platzes noch das ganze Wurzelwerk und Gestrüpp aus dem Erdreich befördert werden. Das, stelle ich fest, geht mir als Inhaber eines Führerscheins dann doch schon viel leichter von der Hand. Daniel Kroschinski (22), der sonst in der Fahrerkabine sitzt, hat jedenfalls erst einmal Pause. Er ist der Jüngste im Team. „Ich könnte mir keinen besseren Job vorstellen“, sagt er.

Normalerweise haben die Jungs in ihrer Frühstückspause Ruhe. Nicht so an diesem Tag, denn statt Bauhelfer bin ich nun wieder Journalist. Rente mit 67? Das sei in diesem Beruf nicht zu machen – da sind sich alle vier einig. Immer draußen, immer volle Leistung bringen, immer schwere Geräte bedienen, länger als bis zum 60. Lebensjahr gehe das nicht, erzählt mir Manfred Diercks. „Irgendwann ist der Körper völlig verbraucht.“ Ob sie das Gefühl haben, dass man ihre Arbeit genug wertgeschätzt? Mal so, mal so, sagt der Vorarbeiter. „Hin und wieder kommt es doch mal vor, dass man unwirsch gefragt wird, ob die Baustelle denn jemals fertig werde. Diercks beruhig: „Alles läuft prima nach Zeitplan – im April sind wir hier fertig, dann soll ja auch demnächst hier ein Spargelmarkt stattfinden.“

Noch ein paar Pflastersteine von A nach B transportieren, nochmal ein bisschen schwitzen, dann ist es geschafft. Meine Bilanz des Morgens: Drei Tage Muskelkater in den Armen und am Rücken und die Einsicht: Arbeiten auf dem Bau ist knochenhart – wenngleich mir die ganz schweren Arbeiten erspart geblieben sind.

