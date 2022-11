Steigender Betreuungsbedarf führt zu Erziehermangel in Fintel

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Eine wachsende Gemeinde bringt auch wachsenden Kinderbetreuungsbedarf mit sich. © Tausendfreund

Der Fachkräftemangel erreicht auch Fintel. Im Sozialausschuss wurden Gegenmaßnahmen diskutiert. Eine Lösung ist aber nicht in Sicht.

Lauenbrück – In der Samtgemeinde Fintel stehen die Zeichen auf Wachstum. Zumindest zeigt ein Blick auf die Entwicklung der Kinderbetreuungseinrichtungen einen klaren Trend. Inzwischen verfügt die Samtgemeinde über sieben davon: eine in Fintel, bald zwei in Helvesiek, zwei in Lauenbrück, eine in Stemmen und eine in Vahlde. Standen 2015/2016 nur 26 verfügbare Krippenplätze zur Verfügung, werden es in den Jahren 2022/2023 schon 88 sein. Zusätzlich wird es 277 Kindergartenplätze geben – in den Jahren 2015/2016 waren es nur 116 Stück. Auch die Anzahl der Wochenstunden ist gestiegen. Maren Seifer stellte für die Verwaltung die Zahlen dem Sozialausschuss der Samtgemeinde vor.

Erhöhter Bedarf

„Der Bedarf ist einfach da, diesen Trend sehen wir in ganz Niedersachsen“, merkte Henrike Hoppe, Stellvertreterin von Samtgemeindebürgermeister Sven Maier, an. Zwar könne niemand in die Glaskugel schauen, aber nach wie vor sei der Trend da, aufs Land zu ziehen – daher werden die vorhandenen Plätze wohl immer angefragt werden, vermutete sie. „Es ist doch positiv, wenn eine Gemeinde wächst“, konstatierte auch Jochen Intelmann (SPD), Lauenbrücks Bürgermeister. Eine wachsende Gemeinde sei auch eine gesunde Gemeinde, so sein Fazit.

Viele Eltern müssen inzwischen mehr arbeiten und benötigen mehr Betreuung.

„Viele Eltern müssen inzwischen mehr arbeiten und benötigen mehr Betreuung“, schilderte Sabrina Zimmer (SPD) ihren Eindruck zum Thema. Ulrich Brunkhorst (CDU) betonte, dass es bislang ein gutes Betriebsklima in den Einrichtungen gebe und dass er hoffe, auch künftig keine Personalsorgen zu bekommen.

Stipendien-Programm

Mit diesem Aspekt sprach er ein Thema an, welches gleich anschließend diskutiert wurde. Denn neu auf der Agenda stand ein Antrag, den die SPD-Kreistagsfraktion kürzlich zusammengestellt hatte. Demnach solle der Kreistag ein Stipendien-Programm Sozialpädagogik beschließen. Bis zu zehn Ausbildungen wolle man jährlich fördern. Die Stipendiaten müssten sich im Gegenzug verpflichten, mindestens fünf Jahre im Landkreis zu arbeiten. Mit dem Vorschlag wolle man dem drohenden Fachkräftemangel begegnen.

Zwar konnte sich die Fraktion in der Kreistagssitzung mit ihrem Vorschlag nicht durchsetzen, dennoch diskutierte der Ausschuss über die Vorlage. „Ich hatte gehofft, dass der Kreistag das so unterstützt“, erläuterte Ausschussvorsitzender Tobias Koch (SPD). Er hatte die Vorlage mitgebracht. „Es ist bei der jetzigen Haushaltssituation schwierig, aber auch wir müssen da weiter vorsorgen und aktiv werden“, schilderte er seine Beweggründe, das Thema nun dem Gremium vorzustellen. „Ich finde den Denkansatz gut, wir sollten dem potenziellen Mangel entgegentreten“, befand Zimmer.

Weitere Beratungen vorgesehen

Hans-Jürgen Schnellrieder (Grüne) stellte fest, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, pädagogische Ausbildungen zu fördern, auch eine duale Ausbildung wäre gut. „Ich sehe das sehr positiv, es würde sich um eine langfristige Investition handeln“, äußerte sich Intelmann. „Auch wir müssen uns etwas überlegen. Wir gehen davon aus, dass das Personal schon im nächsten Jahr eng werden könnte“, schilderte Maren Seifer die Sicht der Verwaltung.

Anschließend tauschten sich alle Beteiligten in einer etwas größeren Runde rund um das Thema Erzieher-Ausbildung aus. Die Sitzung wurde formal geöffnet. Eine junge Erzieherin, die anwesend war, schilderte etwa, dass es möglich ist, ein Meister-Bafög zu beantragen. Dennoch bleibe es eine Herausforderung, sich für die vierjährige pädagogische Ausbildung zu entscheiden. Am Ende des Austauschs war klar, dass der Sozialausschuss die Notwendigkeit sieht, in Sachen Erzieher-Nachwuchs aktiv zu werden. Daher wurde einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung zum Thema Vorschläge erarbeiten soll und das Thema in den Fraktionen weiter beraten werden soll.