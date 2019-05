Staubwüste ade

Scheeßel – Das Herz von Jasper Barendregt schlägt grün. Ob der Holländer, der Jahr für Jahr mit seinen Mitstreitern eines der größten deutschen Rockspektakel auf die Beine stellt, bei der Europawahl grün gewählt hat, ist nicht bekannt. Zumindest beim Hurricane setzt er jedoch auf Rasen – und das nicht nur im VIP-Resort und im „Grüner Wohnen“-Bereich.

Nicht ohne Stolz verkündete er unserer Zeitung gegenüber, dass erstmalig in der Geschichte des Festivals sämtliche Campingbereiche Wiese als Untergrund haben – „also quasi ,Grüner Wohnen‘ für alle“, sagt er. Das sei wegen der Fruchtfolge, die die ortsansässigen Landwirte einhalten mussten, bisher nicht immer möglich gewesen. Selbst der „Grüner Wohnen“-Bereich war im Vorjahr wegen des vorher gesäten Getreides eher Feld als Wiese. Beschwerden habe es keine gegeben, „aber zelten auf der Wiese ist natürlich ungleich schöner“. Ab sofort dürften also Schlamm- und Staubwüsten, je nach Wetter, der Vergangenheit angehören. Da der Rasen bereits im Spätsommer vergangenen Jahres gesät worden sei, „sollte auch die Grasnarbe stark genug sein, den Besucherströmen standzuhalten“, so Barendregt.

Neben den Vorteilen in puncto Campingqualität bietet der grasige Untergrund noch einen weiteren – nämlich beim „Großreinemachen“. Dazu werden nach der viertägigen musikalischen Supersause mit den bekannten Hinterlassenschaften große Saugfahrzeuge für den Abfall eingesetzt – „und die greifen auf Gras einfach besser als auf holprigen Äckern, wo sie womöglich viel Staub einsaugen“. Auch dort geht man neue Wege: Erstmals zum Einsatz kommen soll ein Fahrzeug, das sonst am Flughafen verwendet wird, um mit einem starken Magneten auch die letzte Schraube von der Landebahn zu entfernen. „Der Magnet zieht selbst Gullideckel aus der Straße“, schwärmt Barendregt. Das ist auf dem Hurricane-Gelände allerdings weder nötig noch gefragt, vielmehr geht es vor allem um Heringe zur Zeltverankerung sowie Kronkorken. „Selbst wenn die in die Grasnarbe getreten sind, werden sie rausgezogen“, weiß der Festival-Spezialist. So hoffe man, einen Großteil des Metall-Abfalls schon im ersten Durchgang zu beseitigen, noch bevor das Gelände händisch abgesucht werde. Ein weiteres Problem seien Plastikgabeln: „Wenn die zerbrochen sind, ist das eine ganz schöne Kleinarbeit, die Teilchen aufzusammeln.“ Allerdings eine nötige, damit kein Müll im Tierfutter und letztlich im Kuhmagen landet.

Nicht nur aus diesem Grund versuchen die Veranstalter, die Flut an Einweggeschirr einzudämmen. Dabei käme der EU-Vorstoß in Sachen Plastikartikeln gerade recht: „Wir surfen quasi auf der Welle der öffentlichen Diskussion mit, sind aber der EU ein Stück voraus.“ Die öffentliche Nachhaltigkeitsdebatte helfe jedoch bei der Bitte ans Publikum, keine Strohhalme, Plastikbecher und -besteck zu verwenden. Verbieten mögen die Veranstalter es den Besuchern (noch) nicht, wohl aber den Caterern: „Da sind wir in Gesprächen, all dies zu eliminieren.“

Es sollen nicht die einzigen Neuerungen auf dem Gelände sein: Nachdem der Testballon der ausgehängten Lichterketten im Vorjahr gut eingeschlagen war, sollen in diesem Jahr zwölf statt 2,5 Kilometer Lichterketten für Atmosphäre und Orientierung sorgen. „Besonders an der Landstraße war es einfach zu dunkel“, meint Barendregt. Das Thema Landstraße, deren frühzeitige Tempodrosselung auf 30 Kilometer pro Stunde in den vergangenen Jahren vielen Einheimischen ein Dorn im Auge war, hat man bei FKP Scorpio ebenfalls auf dem Zettel. Zwar seien einige Geschwindigkeitsbegrenzungen bei den Aufbauarbeiten unabdingbar, in Absprache mit allen zuständigen Behörden, allen voran der Straßenmeisterei, allerdings voraussichtlich für einen kürzeren Zeitraum als im Vorjahr.