Station in Scheeßel: Auf Fahrradtour mit dem Kaffeesack

Von: Ulla Heyne

Nach einem Frühstück beim Bäcker geht es los Richtung Verden. Die Radstrecke insgesamt führt von Hamburg ins Münsterland. © Heyne

Eine Fahrradgruppe macht auf dem Scheeßeler Campingplatz Station. Was zunächst gewöhnlich klingt, ist der Versuch, mehr als 100 Kilo Kaffee klimaneutral von Honduras ins Münsterland zu bringen.

Scheeßel – Eigentlich wundert Angelika Wilken sich nur noch selten, haben die Besucher ihres Campingplatzes „Waidmannsruh“ doch oft kuriose Geschichten im Gepäck. Auch, dass die fünf Mitglieder einer Radsportgruppe Warendorf in Nordrhein-Westfalen, die Anfang der Woche einen Übernachtungsstopp am Helvesieker Weg einlegten, am selben Morgen vom Hamburger Hafen gestartet waren, findet sie nicht ungewöhnlich.

Noch gut erinnert sie sich an ein Schweizer Pärchen auf Weltreise, die hier vor fast genau einem Jahr Halt machten, um ihr wegen der Pandemie verschifftes Wohnmobil in Empfang zu nehmen.

Die Anmeldung der fünf Herrn im Alter von 15 bis 62 Jahren am Empfang jedoch dürfte selbst Wilken irritiert haben: „Fünf Räder, drei Zelte, zwei Kaffeesäcke.“ Eine nicht eben leichte Ladung, die da auf einem Lastenrad und einem Anhänger die rund 300 Kilometer Weg bis ins heimische Münsterland zurücklegt. Ebenso gewichtig wie die Botschaft, die die Mitglieder zum 30-jährigen Bestehen der Radsportgruppe und dem 50-jährigen Vereinsjubiläum ersonnen haben. Mit ihrem CO2-neutralen Transport wollen sie ein Zeichen für mehr Umweltbewusstsein setzen.

Die Idee dazu hatten drei der Hobbysportler, wie sollte es anders sein, beim Fahrradfahren. Genauer gesagt: bei einer Kaffeepause. Die Mischung aus Mission, Abenteuer und Spaß bei der kurzfristig geplanten „Coffee Tour 2022“ gefiel auch Martin Stählker, der nicht nur sein Lastenrad zur Verfügung stellte, sondern auch seine Muskelkraft, denn beim Transport der je 46,5 Kilo schweren Säcke wechselt man sich ab.

Und auch Youngster Simon Köster, mit 15 der Jüngste im Bunde, war von der Idee angetan und war bereit, einen Teil der Ferien im Sattel zu verbringen. „Schon cool“, meint er über seine Mitfahrer, darunter Vater und Onkel. „Es ist ein sehr entspanntes Fahren und sie verfügen über viel Erfahrung besonders bei der Planung.“ Denn „große Sprünge“ lassen sich mit der schweren Ladung kaum machen;. Die Campingplätze wählte die Gruppe nach der unmittelbaren Nähe zur Route aus. Hin ging es südlich von der Lüneburger Heide in zweieinhalb Tagen bis zu einem Campingplatz an der Elbe, die letzten Meter bis zum Museumshafen wurden standesgemäß mit der Fähre zurückgelegt.

Sicher in Folie eingeschweißt und verpackt: die Säcke mit Rohkaffee aus Honduras. © -

Der Gabelstapelfahrer im Lager im Hamburger Hafen dürfte nicht schlecht gestaunt haben, die beiden Säcke mit den ungerösteten Bio-Bohnen nicht auf einen Lkw, sondern zwei Fahrräder zu verladen. Bereits der Weg von der Kooperative in Honduras war klimaneutral auf einem Schoner des „Segelwerks“ erfolgt. Anfangs sei es gar nicht so einfach gewesen, einen Partner für die außergewöhnliche Aktion zu finden, berichtet Bernd Köster, Abteilungsvorsitzender der Radsportler.

Als eine lokale Rösterei mit ins Spiel kam, die sich auch um die Weiterverarbeitung und den Verkauf der später 800 Pakete à 500 Gramm Espresso kümmern wird, war man erleichtert: „Sonst hätten wir noch ein Gewerbe anmelden müssen“, meint Michael Stählker. Dabei gehe es vor allem darum, ein Zeichen zu setzen für Nachhaltigkeit, „und natürlich Rad zu fahren und dabei Spaß zu haben“.

Als Öko-Freaks sehen sich die fünf nicht. Der „flüssige Treibstoff“ Radler für die Radler kommt an diesem Abend aus Dosen, für Kohlenhydrate sorgen Döner. Etwas im Magen ist dringend nötig: Statt der angepeilten 90 Kilometer sind die Pedalritter an diesem Tag weit mehr als 100 gefahren, einer Umleitung an der Bundesstraße 75 geschuldet. „Die sollte zwar nur zwölf Kilometer lang sein, führte für Fahrräder aber über einen Waldweg – mit Kaffeesäcken war das nicht zu bewältigen“, erklärt Simon Stählker die rund zwei Dutzend Extrakilometer auf dem Tacho. Immerhin: Nach zwei Tagen Regen ist den Durchreisenden wenigstens im Beeke-Ort etwas Sonne beschieden; entsprechend entspannt ist die Stimmung der Camper trotz brennender Waden.

Nach einem Frühstück bei einer örtlichen Bäckerei geht es auf Richtung Verden, dem ersten Ziel des Tages. In zwei Tagen wollen sie nach insgesamt knapp 600 Kilometern wieder zuhause sein. „Wenn die B75 nicht noch irgendwo eine Sperrung parat hat“, wie Bernd Köster schmunzelnd sagt. Positive Resonanz ist ihnen schon jetzt gewiss, auch dank des Instagram-Kontos, über das der Weg der beiden Säcke Rohkaffee verfolgt werden kann.

Verdienen tun die Mitglieder der beiden Familien an dieser privat organisierten Aktion übrigens keinen Cent, wie Michael Stählker betont. „Aber wir haben jede Menge Spaß!“ Immerhin: Der erste Schluck Espresso, er sollte ihnen nach der Röstung eigentlich sicher sein.