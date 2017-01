Starker Einsatz für die Gemeinschaft

Scheeßel - Von Lars Warnecke. 1974 war es, dass die Einheitsgemeinde Scheeßel sich verwaltungsmäßig gründete. Mehr als vier Jahrzehnte ist das her. Zum alten Eisen gehört sie aber noch lange nicht. Dafür tragen ihre jungen Bewohner Sorge. Mit frischen Ideen geben sie dem Leben auf dem Lande immer wieder neue Impulse – in den Dorfjugenden, im Feuerwehrwesen oder im Sport. Zu Wort kamen sie alle. Am Abend der Elbphilharmonie-Eröffnung. Die Gemeinde hatte zum Neujahrsempfang geladen, und der widmete sich dieses Mal thematisch voll und ganz der Jugend.

Alles naturgemäß ein paar Nummern kleiner als bei der Hamburger Zeremonie, dafür aber nicht weniger gesellig – die Rechnung, Menschen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zum Jahresanfang auf dem Saal im Scheeßeler Hof zusammenzuführen, ein Forum für den zwanglosen Austausch zu schaffen, sie ging am Mittwochabend einmal mehr auf. Da prostete sich die heimische Bundestagsabgeordnete mit dem Schulleiter zu, klönte der Bundeswehrmajor mit dem Gemeinderatsvorsitzenden, machte der Landrat mit dem Unternehmenschef Bekanntschaft.

Mittendrin: eine Heerschar von Jugendlichen. Und eine aus dem Händeschütteln nicht mehr herauskommende Bürgermeisterin. Die sprach in ihrer Begrüßungsrede angesichts der Aufnahme und Integration der Flüchtlinge von einem durchaus schwierigen, herausfordernden Jahr 2016. „Da ist auch im Rathaus manches andere vorübergehend liegen geblieben“, räumte Käthe Dittmer-Scheele vor den knapp 200 Gästen ein.

Vieles wird begonnen, einiges weitergeführt

Natürlich durfte ein Rückblick auch auf die positive Entwicklung nicht fehlen – angefangen vom florierenden Baulandverkauf über das neue Domizil des ehemals als Bauhof bekannten Fachdienstes Straßen und Grün, ihren Worten nach „ein Meilenstein“, bis hin zur Hochstufung der Ortsumgehung in den vordringlichen Bedarf. Weniger zufriedenstellend seien indes die Anstrengungen um die Entwicklung von Gewerbeflächen gewesen, aber auch der Stand zum HVV-Beitritt, machte die Gemeindechefin deutlich.

Neujahrsempfang in Scheeßel Zur Fotostrecke

Und was bringt die Zukunft? Vieles werde begonnen, einiges auch weitergeführt. Die Kernortmitte beispielsweise, die mit dem neugestalteten Untervogtplatz abgerundet werde, die Feuerwehrhausanbauten in Jeersdorf, Wittkopsbostel und Westeresch, die in diesem Jahr ihrem Bestimmungszweck übergeben werden könnten, die Weiterplanungen für den neuen Scheeßeler Kindergarten. Und die hiesige Wohnbauentwicklung.

Scheeßel, daran hegt Dittmer-Scheele keinen Zweifel, sei eine lebenswerte Gemeinde. Und das sei das Verdienst aller in ihr lebender Menschen, die sich in besonderem Maße für die Gemeinschaft einbrächten.

Zeit für Stehtisch-Gespräche, die blieb an diesem Abend mehr als genug. Bis weit nach Mitternacht waren die letzten Gäste gesehen. Die Getränke gingen aufs Haus der Gemeinde. Zuvor aber nahm Anna Witte das Mikrofon in die Hand. Nach und nach bat die ehemalige Heidekönigin die im Saal anwesenden Jugendlichen aufs Podium, um ihnen im Interview deren Vereinsaktivitäten zu entlocken.

Da kamen die in der Gemeinde breit aufgestellten Land- und Dorfjugenden ebenso zu Wort wie die „Roten Funken“, die Jugendfeuerwehr, die Jeersdorfer Bogenschützen und die Vertreter vom Jugendzentrum. „Möge es uns gelingen, unsere Dörfer in die Zukunft zu führen“, schloss die Bürgermeisterin ihre Neujahrsansprache ab. In Anbetracht der jungen Menschen, die in ihnen leben, dürfte dieser Schritt wohl auch gelingen.