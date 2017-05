46 Mal Spiel, Spaß und Spannung für Schüler

Ferienprogramm bekanntgegeben

+ © Rutzen Schnuppergolfen beim Golfclub Wümme – das ist nur ein kleiner Teil der Möglichkeiten, die der das Scheeßeler Ferienprogramm Kindern in diesem Sommer anbietet. © Rutzen

Scheeßel - Nicht jeden jungen Menschen zieht es in den Sommerferien auf Urlaubsreise in ferne Länder oder in die nicht ganz so weite Welt. Da kommt es den Kindern und Jugendlichen natürlich zupass, wenn sie in einer Gemeinde leben, in der ihnen Vereine, Institutionen und Parteien mit einem abwechslungsreichen Ferienprogramm das Abenteuer fast direkt vor die Haustür holen.