SPD fählt neue Doppelspitze: Brandt folgt auf Bassen

Von: Ulla Heyne

SPD-Vorsitzender Lars Klingbeil (l.) und der Europa-Abgeordnete Tiemo Wölken (r.) gratulieren der frisch gewählten Doppelspitze Ina Helwig und Sebastian Brandt. © Heyne

Die Rotenburger Kreis-SPD hat eine neue Doppelspitze. Ina Helwig wurde wiedergewählt, Nachfolger für den nicht angetretenen Nils Bassen ist Sebastian Brandt.

Scheeßel – Ukraine-Krieg, Klima- und Finanzkrise – die Herausforderungen, vor denen die Parteien derzeit auf kommunaler wie Landes- und Bundesebene stehen, sind nicht eben wenige. Das machten auch die Gastredner beim jüngsten Kreisparteitag des Unterbezirks Rotenburg am Samstagvormittag im Scheeßeler Hof deutlich.

Doch galt es auch, personelle Weichen zu stellen. So trat mit Sebastian Brand ein neues Gesicht neben Co-Kreistagsvorsitzender Ina Helwig in den Ring, nachdem der Scheeßeler Nils Bassen nicht erneut kandidierte. Der 35-jährige Tister, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Sittensen und dort Ratsmitglied, engagiert sich als Ausbilder bei der DRK und im Förderverein des Waldbades. Beide wurden fast einstimmig gewählt – keine Überraschung mangels aufgestellter Gegenkandidaten. In ihrem Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre und drei Wahlkämpfe zog Helwig – Bassen hatte sich krankheitsbedingt entschuldigen lassen – ein positives Fazit und attestierte dem Team, das jung und motiviert gestartet sei, „tolle Leute im neuen Vorstand“ und ein gutes „Wir-Gefühl“: „Davon lebt die Arbeit unserer Mandatsträger.“ Die beiden Vorsitzenden sehen es als Schwerpunkt ihrer Kreistagsfraktionsarbeit, die Potenziale der Energiewende für die Energiewende zu nutzen.

Klingbeil widmet sich der Klimapolitik

Der SPD-Bundesvorsitzende Lars Klingbeil, als Direktgewählter des Wahlkreises Rotenburg I – Heidekreis gern gesehener Gast, machte in seiner Durchhalterede kein Hehl aus den heutigen Problemfeldern. Als Hauptthemen benannte er die Industriepolitik. Die dürfe jedoch nicht auf Kosten der Bürger gehen: „Wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, fliegt das Land auseinander.“ Zusammenhalt und Stärkung habe die Regierung durch Bürgergeld, Wohngeld, Mindestlohn, Stärkung der Tarifverträge und Kindergrundsicherung erreicht. Und auch die Energieneutralität, dem wohl vordringlichsten politischen Thema, gelinge nur über Förderung: „Nur so können wir den Menschen die Angst vor der Klimawende nehmen,“ Eine 50-prozentige Förderung werde kommen, „langfristig ist der Weg ins Zeitalter erneuerbarer Energien der kostengünstigere.“

Er sieht Deutschland als potenzielles Modell für neue Energiepolitik. Dies sei eine massive Chance für Wachstum, Wohlstand und die Absicherung Deutschlands als Industriestandort. „Zurücklehnen und bequem ist nicht mehr“, schwor er die rund 80 Genossen vor Ort auf seine Linie ein. Dabei ginge es auch darum, Entscheidungen zukünftig besser zu vermarkten.

Hieran zeigt sich, wer das Thema ernst nimmt und wer nicht. Die Klimakrise ist aber nur zusammen zu bewältigen.

Auf die aktuellen Baustellen auf europäischer Ebene ging Tiemo Wölken, Mitglied des Europaparlaments ein. Die Agenda der SPD auf europäischer Ebene dar: „Wir wollen Europa klimaneutraler machen, sozialer – und ich auch digitaler.“ Die Klimakrise verlange allen Ländern unfassbar viel ab. Doch auch hier gelte es, gemeinsame Erfolge zu betonen: „In der Pandemie haben wir als EU gemeinsam Impfstoffe besorgt, anstatt uns Konkurrenz zu machen.“ Auch der Beschluss des Klimagesetztes, wiewohl ein symbolischer Akt, sei ein Zeichen der Gemeinsamkeit. „Hieran zeigt sich, wer das Thema ernst nimmt und wer nicht. Die Klimakrise ist aber nur zusammen zu bewältigen.“ Die Kämpfe würden immer schwieriger, konstatierte der Sprecher der europäischen Sozialdemokraten im Umweltausschuss, „weil wir immer weniger Zeit haben“. Dabei gelte es, alte Technologien wie den Verbrennungsmotor, hinter sich zu lassen: „Der Rest der Welt läuft uns weg.“ Gleichzeitig dürften die Menschen mit den Ausgaben nicht allein gelassen werden, nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel.

Bei den übrigen Wahlen blieben Überraschungen aus. Als stellvertretende Vorsitzende des Unterbezirksvorstands gewählt wurden Lukas Hinz (Bremervörde) und Astrid Mujica Alvarado (Rotenburg), Finanzverantwortliche ist Joy Rosenberg (Zeven), Schriftführerin Kerstin Meyer (Sottrum). Als Beisitzer wurden Doris Brandt (Bremervörde), Raphael Brinkmann und Marc Ostrowski (Scheeßel), Ingo Krampitz und Sebastian Rath (Rotenburg), Ulrich Stabenau (Sittensen) und Michael Solty (Zeven) gewählt.