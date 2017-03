Spaß und Spannung inklusive

Scheeßel - Von Hannes Ujen. Warum nach Bremen oder Hamburg fahren, fragt man sich angesichts des Scheeßeler Kulturkalenders.

Einen wesentlichen Beitrag zum örtlichen Veranstaltungsprogramm leistet Jahr für Jahr auch der Büchereiförderverein, dessen Vorstandsteam jetzt seine Termine für die kommenden Monate bekannt gegeben hat. Und die sind wieder gespickt mit Lesungen, Festen und einem Ausflug.

„Wir haben die Köpfe zusammen gesteckt, beraten, abgewogen und dann letztendlich unseren Terminplan beschlossen“, erzählt Vereinsvorsitzende Kirsten Domin. „Wir kennen unsere Leserschaft gut und wissen, was bei ihnen ankommt.“ Dem kann Büchereileiterin Sabine Scheer nur beipflichten: „Durch den ständigen persönlichen Kontakt mit den Nutzern findet ein reger Austausch statt. Oft erfahren wir im lockeren Gespräch bei einer Tasse Tee, wie eine Veranstaltung angekommen ist und was noch auf der Wunschliste steht.“

Und so liegt das Hauptaugenmerk auch in diesem Jahr wieder auf der Durchführung von Lesungen. Eine erste fand bereits Anfang März mit dem Westerescher Krimi-Autor Chris Krause statt. Aber auch Dauerbrenner wie das Apfelfest und eine Tagesfahrt dürften natürlich nicht fehlen, betonen die Damen, zu denen auch noch Margret Wolters, Annegret Lampe, Ursula Ujen und Anja Grobrügge zählen.

Krimi-Dinner mit Till Raether

„Liebe, Diebe, Triebe“ heißt ihr neuester Gedichtband, aus dem die Veersebrückerin Renate Spiecker am Dienstag, 4. April, in der Gemeindebücherei an der Schulstraße vortragen wird. „Mit einem Augenzwinkern erzählt sie von schönen und schrecklichen Momenten, von Angst und Verzweiflung, von Sehnsucht und Glück“, lassen die Organisatorinnen wissen. „Wie das Leben eben ist – amüsante und kritische Gedicht-Geschichten für jede Lebenslage und Stimmung.“

Spannung verspricht das Vorstandsteam beim traditionellen Krimi-Dinner, das am Freitag, 17. November, ab 19 Uhr im Meyerhof über die Bühne geht. „Nachdem die Gäste sich durch einen kräftigen Imbiss gestärkt haben, gibt der Hamburger Autor Till Raether Einblick in die Arbeit des schrulligen, hochsensiblen, burnout-gefährdeten Kommissars Danowski“, so Ursula Ujen. Für den ersten Band „Treibland“ der Krimireihe wurde Raether übrigens für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert.

Tagesfahrt nach Lüneburg

Einmal im Jahr zieht es die kulturinteressierten Mitglieder des Büchereifördervereins in die Ferne beziehungsweise an sehenswerte Orte in Niedersachsen. „Im Sommer wird auf vielfachen Wunsch eine Tagesfahrt nach Lüneburg unternommen“, berichtet Sabine Scheer. Nach Besichtigung des Klosters Lüne sowie des dortigen Textilmuseums würden die Scheeßeler auf den Spuren der Hanse wandeln und anschließend miteinander Kaffee trinken.

Am Samstag, 23. September, dreht sich dann alles um die beliebteste Frucht der Deutschen: Rund um die Gemeindebücherei findet das Apfelfest statt. Die Gäste, so die Veranstalter, dürften sich auf ein buntes Rahmenprogramm freuen.

Und dann ist da noch das Bilderbuchkino jeweils am ersten Mittwoch im Monat. Beim nächsten Termin am 5. April stehen mit „Flori Flunkerfisch“ und „Jim Knopf trifft die Wilde 13“ gleich zwei Geschichten auf dem Programm. Los geht‘s um 15 Uhr ebenfalls in der Bücherei. Der Eintritt ist kostenlos.