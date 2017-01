Sparkasse Scheeßel: Stabiler Kurs in unruhigen Zeiten

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Es habe schon mehr Spaß gemacht, Vorstand der Sparkasse zu sein, sagt Jürgen Lange. Wegen der Regulatorik, die mehr denn je über das Haus hereingebrochen ist. Und wegen der Niedrigzinsphase, die natürlich auf die Marge drückt. „Diese Umständen machen es für uns nicht gerade einfacher, vernünftig Geld zu verdienen“, machte der Vorstandschef der Sparkasse Scheeßel beim Jahresbilanz-Pressegespräch deutlich. Dennoch könne man beim Blick auf die 2016er-Umsatzzahlen, die im Ergebnis kaum vom Vorjahr abweichen würden, im Großen und Ganzen zufrieden sein.

„Uns als Sparkasse geht es immer nur so gut, wie es der Region gut geht.“ Ein Satz, den Lange inzwischen schon geprägt hat. Obwohl es weltpolitisch wie weltwirtschaftlich ein turbulentes Jahr gewesen sei, mit der EZB-Leitzinssenkung, dem „Brexit“ und der Trump-Wahl, würde es der Region in der Tat gut gehen. „Unser Handel und das Handwerk florieren, die Arbeitslosenquote bewegt sich auf einem niedrigen Niveau“, stellt der Bankdirektor erfreut fest.

Allein die Milchviehbauern hätten 2016 angesichts der Keller-Preise wenig zu lachen gehabt. „Wenn solche Betriebe in Liquiditätsnot stecken, ist es Aufgabe einer Hausbank, die Dinge auch vernünftig zu begleiten – was wir auch machen“, beteuert Lange, der am Mittwoch gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Klaus Schröder und Tobias Riebesehl im historischen Sitzungssaal der Hauptgeschäftsstelle die Kerndaten für das abgelaufene Jahr beim Namen nannte.

Ein Plus von 48 Millionen Euro

Danach beziffert sich die Bilanzsumme der Sparkasse Scheeßel auf 618 Millionen Euro – ein Plus von 48 Millionen Euro, das auf einen erheblichen Zuwachs von fast neun Prozent in den Kunden-Gesamteinlagen von 457 Millionen Euro zurückgeht. „Daran erkennt man doch, was für ein schräges Umfeld wir durch die Europäische Zentralbank und deren Zinspolitik haben“, so Lange. „Die wirtschaftliche Vernunft ist derzeit von der EZB ausgeschaltet.“

Was Schröder, Abteilungsdirektor Marktbereich, in diesem Zusammenhang festgestellt habe: „Die Leute sagen, dass es keine Zinsen gebe, sie sparen aber trotzdem, wollen ein Vermögen anhäufen und so nicht zuletzt auch für die Altersvorsorge vorbeugen.“ Beim Geld ausgeben, wie es von der Theorie her eigentlich gedacht sei, übe man sich dann doch eher in Zurückhaltung. Ein jeder hoffe auf steigende Zinsen. Jürgen Lange ist überzeugt: „Irgendwann wird sich das Niveau auch wieder normalisieren, das wird aber mindestens noch fünf weitere Jahre dauern.“ Bis dahin würde den Banken das Kerngeschäft wohl weiterhin erschwert werden.

Kunde wickelt Bankgeschäfte im Internet ab

Alternativen für bessere Ertragsaussichten würden nach Auskunft der Vorstände das Wertpapiergeschäft und die Versicherungsgeldanlage bieten. Lange: „Wer mehr Chancen für seine Geldanlage sucht, muss gegebenenfalls überschaubare Risiken eingehen.“ Wertpapierkäufe der eigenen Kunden über 9,5 Millionen Euro sprächen für sich. Der Kunden-Depotbestand belaufe sich aktuell auf 98 Millionen Euro.

Was das Kreditgeschäft betrifft, zeigt sich Klaus Schröder mit einem Zuwachs von knapp drei Prozent (10 Millionen Euro) auf einen Kundenkreditbestand von 439 Millionen Euro zufrieden. „Im vergangenen Jahr hatten wir erneut hohe Tilgungen zu verzeichnen.“

Ein Trend, der im digitalen Zeitalter auch vor der Sparkasse Scheeßel nicht Halt macht: Immer weniger sei der Kunde in der Geschäftsstelle, sondern stattdessen im Internet unterwegs, um seine Bankgeschäfte abzuwickeln. Das, sagt Tobias Riebesehl in seiner Funktion als Personalverantwortlicher, habe neben der kreditwirtschaftlichen Ausrichtung ebenso auf den Personalbedarf Auswirkungen.

So werde man das bisher hohe Niveau an Ausbildungsplätzen – derzeit hält die Sparkasse zwölf vor – in Zukunft bedarfsgerecht ein Stück weit zurückfahren müssen. Jürgen Lange: „Wir brauchen in Zukunft viel mehr Personal in der Beratung, als für den Service – das wird unser Schwerpunkt sein.“