Scheeßeler Sozialausschuss verabschiedet Empfehlungen für Haushaltsansätze

Von: Ulla Heyne

In den gegenwärtigen Ausschutzsitzungen – wie hier der für Jugend, Senioren, Sport und Soziales – kommt jeder Haushaltsposten auf den Prüfstand. © Heyne

Um viel Geld ging es am Dienstag im Ausschuss Jugend, Senioren, Soziales und Sport der Gemeinde Scheeßel, wurden doch die Empfehlungen der im Haushalt 2023 einzustellenden Gelder an Verwaltungsausschuss und Rat verhandelt.

Scheeßel – Gleich vorweg: Angesichts eines Minus von drei Millionen in der Kasse, wie Wolfgang Kirschstein (SPD) betonte, war die Bemühung, alle Posten hinsichtlich ihres Einsparungspotenzials abzuklopfen, tragendes Motiv der gut zweistündigen Sitzung. Allerdings in einem Ausschuss, bei dem einige Themen zu wichtig sind, als dass man hier sparen könne, wie Gleichstellungsbeauftragte Anja Schürmann als beratendes Mitglied in einem leidenschaftlichen Schlussplädoyer unter Applaus betonte: „Wir wissen noch aus der Pandemie, wie wichtig soziale Einrichtungen sind, hier darf nicht gespart werden! Es gibt genügend andere Bereiche, wo das möglich ist.“

So bleiben zahlreiche Posten denn auch bestehen wie gehabt oder werden gar vor dem Hintergrund steigender Kosten aufgestockt. Beispielsweise die Förderung der Scheeßeler Ausgabestelle der Rotenburger Tafel. Die hatte zwar wie im Vorjahr „nur“ 6 000 Euro beantragt – auf Vorschlag von Yvonne Boese-Garbers (CDU) empfahl der Ausschuss einstimmig, angesichts der steigenden Zahlen der Kunden und immer mehr Bedürftigkeit einen Tausender draufzulegen. Ebenfalls „durchgewunken“ wurde die Unterstützung für den Seniorentreff sowie Vorträge, Aktivitäten und einen neuen Flyer des Seniorenbeirats in Höhe von 750 Euro sowie des Frühstückstreffs des Diakonischen Werkes (500 Euro), das Kinderferienprogramm und den Präventionsrat.

Ebenfalls keinen Diskussionsbedarf gab es beim Defizitausgleich des Waldorfkindergartens in Höhe von 85 000 Euro und des Vereins Simbav (3 000 Euro). Für Gesprächsbedarf sorgte zunächst der Zuschuss der Kinderwerkstatt (im Vorjahr 1 500, jetzt 2 500 Euro). Kommerziell oder gemeinnützig – diese Frage stelle sich laut Kirschstein nicht: „Diese Diskussion wird jedes Jahr geführt. Wir sind froh über jede Initiative, die uns das abnimmt – da ist jeder Euro gut angelegt.“ Marsha Weseloh (CDU) wies darauf hin, dass die Betreuungsstätte für zehn Kinder im Krippenalter sogar Teil des Scheeßeler Bildungswegs sei.