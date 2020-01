Der Sound der grünen Insel

Lauenbrück – Samstag, kurz vor 23 Uhr. Durch die Straßen von Lauenbrück weht irische Musik – erst ein Instrumentalstück mit „Fiddel“ und Mandoline, dann „Molly Malone“. Jemand hat die Tür der „Scheune“ offengelassen – das erklärt, warum die Butzenscheiben nicht beschlagen sind. Drinnen stehen dicht gedrängt Menschen: ein junges Paar Anfang 20 neben einer Gruppe älterer Ehepaare, ein Torfrock-Hoodie neben verwaschenem Motörhead-Shirt, dahinter ein Karohemd. Der Akzent des Herren im besten Alter auf der Bühne verrät: Da ist ein waschechter Ire am Mikro. Die als Jörg, Ralph, Bernd und Henning vorgestellten Mitstreiter an der Whistle, einer Art langer Blockflöte, Mandoline, Bass und Trommel lassen eher deutsche Herkunft vermuten.

Gerade versucht Larry Mathews, der Mann an Mikro und Geige, dem Publikum seines jährlichen musikalischen Jahresauftakts den Refrain der „Rocky Road to Dublin“, eines traditionellen irischen Volkslieds, einzutrichtern: „Whack follol de rah.“ Ein End-Fünfziger kommentiert: „Das wird nix.“ Er soll recht behalten. Es folgt ein Songwriter-Stück aus Mathews’ eigener Feder. Liebeslieder und Songs mit politischen Inhalten, so lässt sich zumindest vermuten, wechseln sich ab mit Traditionals und Instrumentalstücken. Bei den sogenannten „Jigs and Reels“ zieht die Bodhran, eine Trommel, die von einer Hand mit einem Klöppel geschlagen wird, während die andere Hand in der Bespannung den Klang verändert, merklich das Tempo an. Die Zuschauer wippen, doch der schmale Durchgang vor der Bühne bleibt heute weitgehend leer. Einige, die zu einem der legendären Konzerte – einer mutmaßt, es sei das 15. oder 16. – des irischen Singer-Songwriters gekommen sind, wollen die Gassenhauer der grünen Insel mitgröhlen. Andere den melodiösen Songs lauschen – diese Mischung verlangt dem Wahl-Hamburger einen musikalischen Spagat ab.

Stoisch singt und geigt er sich durch die eng beschriebene A4-Setlist, die vor ihm und seinen vier Bandmitgliedern auf dem Bühnenboden klebt, auch durch Songs wie „Goodbye Mick“ oder „Whiskey in the Jar“ – das Publikum will es so. Bei etlichen Liedern singt Ehefrau Sabine, die an der Kasse und dem CD-Stand sitzt, mit – wie viele hier. Schon seit zwei Stunden verwandelt Matthews die „Scheune“ in eine irische Kneipe. Passend dazu wird Guinness vom Fass gereicht.

Zwei Frauen mittleren Alters haken sich unter und tanzen zum immer schnelleren Beat der Trommel im Kreis. Nach gelungenen Soli schütteln Ralph an der Mandoline und Bernd an der Bodhran sich die Hand. Danach ertönt Tina Turners „Simply the Best“, gefolgt vom „Drunken Sailor”, der Gröl-Pegel im Publikum schnellt in die Höhe. Jedes Bandmitglied darf eine Strophe singen – das Konzert steuert augenscheinlich aufs Finale zu. Der Mandolinenmann legt eine beachtliche Rockröhre an den Tag.

Beim folgenden Medley schlägt Profi Matthews nahtlos eine Brücke von „All you need is love“ der Beatles an „Long Way to Tipperary”. Jetzt fangen die Scheiben der Kneipe doch an zu beschlagen. Als die Musik verstummt, rufen viele „Zugabe“, ein Unentwegter dazwischen „We want more“. Sie bekommen, was sie wollen. Kurz vor Mitternacht steigt der Frontmann dann nassgeschwitzt von der Bühne und begrüßt ein paar Fans. Während die Bandmitglieder ihre Instrumente abbauen, leert sich der Gastraum merklich. Einige Zuhörer pfeifen den ein oder anderen Ohrwurm, während sie ins Auto steigen. Zwei Männer klopfen sich auf die Schultern: „Bis nächstes Jahr.“ hey