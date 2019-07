Sommerzeit ist Bauzeit

Sanierung in der Beekeschule / Umzug der Verwaltung in die Raummodule

+ Die Sanierungsarbeiten im A-Trakt sind in vollem Gang. Fotos: BEIMS

Scheeßel – Wer derzeit durch den Landkreis Rotenburg fährt, bekommt schnell den Eindruck, dass dieser momentan eine einzige Baustelle ist. Und so ganz trügt er nicht: Die Sommermonate und insbesondere die Ferienzeit sind ein guter Zeitpunkt, dringende Sanierungsarbeiten zu erledigen. Das sieht auch die Gemeinde Scheeßel so und führt derzeit unter anderem Maßnahmen an den Schulen sowie demnächst am Rathaus im Beekeort durch. Die größte Schulmaßnahme ist derzeit die Sanierung der WC-Anlagen im A-Trakt der Beekeschule.