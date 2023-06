16 Stunden im Smoker oder doch lieber vegan? Das bietet das Hurricane für den Magen

Von: Tom Gath

Viele Klassiker, aber auch einige ungewöhnliche Gerichte werden auf dem Hurricane Festival angeboten. © Gath

Hurricane kulinarisch: Essen gibt es auf dem Festival eine Menge. Für alle, die totes Fleisch lieben und solche, die das nicht tun.

Scheeßel – Tanzen macht hungrig und wer sich nicht drei Tage von Dosen-Ravioli ernähren will, steuert beim Hurricane-Festival einen der zahlreichen Essensstände an. „Hochwertig, vielseitig, veggie und vegan“ soll das Angebot laut Veranstalter sein. Beim Gang über das Gelände bestätigt sich diese Ankündigung: Für alle Geschmäcker und Essgewohnheiten ist etwas dabei – sofern man das nötige Kleingeld mitbringt. Die meisten Gerichte kosten um die zehn Euro. Für Bier und andere Getränke wandert ebenfalls viel Geld über den Tresen.

Das ist eine Menge Arbeit, aber der Aufwand lohnt sich.

Doch dafür bekommen die Gäste teils aufwendig zubereitete Leckereien. So schmort das Fleisch von Patrix-BBQ 16 Stunden, bevor es als Pulled Pork Burger im Magen der Festivalbesucher landet. „Das ist eine Menge Arbeit, aber der Aufwand lohnt sich“, sagt Betreiber Patrick aus Goslar. Die Smoker nehmen auf dem Hurricane-Gelände eine Fläche von 26 Quadratmetern ein und wiegen 3,5 Tonnen. In verschiedenen Wärmezonen können so bis zu 800 Kilogramm Fleisch gleichzeitig langsam vor sich hin garen. „Wir waren schon am Mittwoch hier und haben Donnerstag angefangen“, so Patrick.

16 Stunden schmort das Pulled Pork von Patrix-BBQ. © Gath

Das Angebot komme gut an, doch manche Besucher beim Hurricane Festival mögen es lieber klassisch. „Wenn ich die Schlangen von 50+ Leuten sehe, in denen nichts vorangeht, weil alle Extrawünsche haben und jedes Gericht fancy gestylt wird, nehm ich doch wieder die halb verkohlte Bratwurst vom Schwenkgrill“, kommentiert ein Hurricane-Fan das Essensangebot bei Facebook.

Tatsächlich ist zumindest am Samstagnachmittag beim „Fleischbraeter“ noch wenig los, auch wenn die Fleischspieße alles andere als verkohlt sind. Der Grill von Martin aus der Nähe von Kassel heizt sein Zelt ordentlich ein. „Ich schätze mal, dass es hier so um die 40 Grad sind, aber es geht auch heißer. Wir haben auch schonmal 60 Grad gemessen“, sagt Martin, der das erste Mal beim Hurricane dabei ist. „Wir sind Mittelalterfritzen und sonst eher auf Mittelaltermärkten unterwegs.“

Martin aus der Nähe von Kassel bietet seine Fleischspieße normalerweise auf Mittelaltermärkten an. © Gath

Aber auch Vegetarier und Veganer kommen beim Hurricane-Festival auf ihre Kosten. Ob Veggie Döner, vegane Burger oder der Klassiker Falafel: „Hier wird man schneller fündig, als wenn man in Rotenburg oder Scheeßel unterwegs ist“, freut sich der Rotenburger Andreas über die tierfreie Vielfalt. Schließlich „leben“ dieses Wochenende auf dem Eichenring ja auch fast zehnmal mehr Menschen, als Scheeßel Einwohner hat.