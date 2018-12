Mit der Smart Farm in die Zukunft

DIGITALES LEBEN: Technische Systeme spielen auf dem Brunkshof in Stemmen eine immer größere Rolle

+ Der digitale Clou mit der Kuh: ein Melkroboter im Einsatz. - Fotos: Lang

Stemmen - Von Olaf Lang. Der Brunkshof in Stemmen besteht bereits seit 1536 und wird mittlerweile in der 23. Generation von Karsten Indorf betrieben. Es hat in der langen Geschichte dieses Bauernhofes schon sehr viele Veränderungen gegeben. Die rasante Entwicklung in der Arbeitswelt, die mit der Digitalisierung einhergeht, macht auch keinen Bogen um diesen Wirtschaftszweig. „Ich versuche bewusst, die Vorteile der Digitalisierung in unseren Betrieb zu integrieren“, so der Agrar-Ingenieur Indorf.