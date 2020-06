Skulptur statt Jubiläumsfeier

Ortsrat Ostervesede beschließt Umwidmung von Geldern für Kreiseldenkmal

+ © - Andreas von Fintel (r.) redet bei der öffentlichen Ortsratssitzung Klartext. © -

Ostervesede – Knapp 20 Einwohner mit Mundschutz, auf Lücke gesetzt im Dorfgemeinschaftshaus Ostervesede, mit Lizenz zum „Fallenlassen der Maske“ nur während der Einwohnerfragestunde – fast hätten sich die Besucher der öffentlichen Ortsratssitzung am Mittwoch in Ostervesede schon denken können, dass Versammlungen in diesen Zeiten unter keinem guten Stern stehen.