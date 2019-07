Von Skepsis zu Akzeptanz

Scheeßel - Von Ulla Heyne. Am Wochenende bei der Mitgliederversammlung mit Grillfest war es amtlich: Günter Saxer, der langjährige Leiter der Scheeßeler Ausgabestelle der Rotenburger Tafel hat eine Nachfolgerin gefunden und kann sich als Ehrenamtler „in den Ruhestand“ verabschieden. Wir hielten mit den Organisatoren der Lebensmittelausgabe Rückschau.

Herr Saxer, erinnern Sie sich noch an die Anfänge der Tafel in Scheeßel?

Günter Saxer: Angeregt wurde sie Ende 2007 von Manfred Seitz im Vorstand der Rotarier nach dem Vorbild des „Gabentisches“ in Visselhövede. Als so etwas auch für Rotenburg angedacht war, wandte man sich an Helmut Reitz: „Und du machst so was in Scheeßel.“ Er gab auch die Starthilfe. Es musste ein Ausgabeort gefunden, ein Lieferantenstamm aufgebaut und ein Auto besorgt werden. Im April 2008 erfolgte die erste Ausgabe. Eingestiegen bin ich als Fahrer, nach einem Jahr übernahm ich die allgemeine Organisation im Bahnhof, dann die Verwaltung – und ab 2014 die Leitung.

Haben sich die Herausforderungen im Lauf der Zeit verändert?

Günter Saxer: Auf jeden Fall. Anfänglich ging es darum, mit den Lieferanten einen Konsens zu finden, die Supermärkte anzuschreiben und das OK einzuholen. Hier Verpflichtungserklärungen, dort bestimmte Auflagen, bis zum vergammelten Kohlrabi, weil die Denkweise war: „Die sortieren das ja sowieso.“ Das alles hat sich weitgehend eingespielt. Hier in Scheeßel spiegelt sich der allgemeine Trend wieder, dass die Tafeln inzwischen akzeptiert sind.

Etwas, worauf Sie stolz sind?

Günter Saxer: Vor Ort haben wir aktiv viel dafür getan, um die Bevölkerung zu informieren, von Sammelaktionen in Supermärkten bis zum Infostand beim Scheeßeltag. Da sein, präsent sein – das macht kaum eine Tafel. Bei der Einführung wurde im Rat von einigen die Meinung vertreten: „In Scheeßel gibt es keine armen Leute“, andere wollten keine Ausgabestelle im Ort, schon gar nicht am Bahnhof. Heute haben wir eine ganz andere Akzeptanz; Stichworte sind auch der Spargellauf oder die Spende bei den Handwerkertagen. Das gilt auch für die Gemeinde, der jährliche Zuschuss wird nicht mehr infrage gestellt, auch die Gemeinden Lauenbrück, Fintel und Helvesiek, aus deren Einzugsgebiet wir Kunden betreuen, geben etwas dazu.

Gilt das auch für die Helfer? Man hört überall von mangelndem Engagement durch Ehrenamtler?

Dieter Froese: Unser Mitarbeiterstamm hat sich im Lauf der Jahre nicht verringert, im Gegenteil. Das ist angenehm, denn dann braucht jeder nicht so oft zu fahren. Da sind wir momentan in einer komfortablen Lage. Bei der Ausgabe gibt es sogar eine Warteliste. Aber natürlich müssen wir uns in der Zukunft Gedanken machen – praktisch alle Helfer sind im Rentenalter.

Wird es die Tafeln irgendwann nicht mehr geben müssen?

Günter Saxer: Das wäre schön, ist aber nicht realistisch. Natürlich kommen immer welche, die berechtigt sind, es aber meiner Meinung nach nicht unbedingt nötig hätten, genauso wie umgekehrt. Seit 2015 hat sich die Klientel verändert. Zwischenzeitlich hatten wir 90 Prozent Migranten und Russlanddeutsche. Wir hoffen, dass sich das wieder verschiebt und wieder mehr Deutsche kommen. Genügend Lebensmittel sind da; das Aufkommen ist wesentlich höher als in den vergangenen Jahren. Es macht mir Bauchschmerzen, dass so viele Lebensmittel wegkommen – da müsste man generell andere Wege finden.

Was kommt konkret auf Sie als Nachfolgerin zu, Frau von Koschitzky?

Marion von Koschitzky: Viel Verwaltung: Zuschüsse beantragen, Heizöl bestellen, vor allem aber: telefonisch erreichbar sein. Für die Molkerei, die eine Palette Käse übrig hat, für die Spedition mit einem Container voller Tomaten. Dann gilt es schnell zu prüfen: haben wir Kapazitäten in den Kühlschränken? Hat ein Fahrer Zeit? Da heißt es, flexibel sein. Gut ist, dass es für alles Listen gibt und ich ein eingespieltes Team im Rücken habe. Oft wird Fahrdienstleiter Jochen Bannier direkt angerufen, und auch Doris Braentel und Bärbel Münnich stehen mir zur Seite – denn ich werde nicht wie Günter jeden Tag vor Ort sein können. Ich bin seit zehn Jahren dabei und zuversichtlich, dass wir auch etwas „abgespeckt“ unsere Arbeit hier fortführen können.

Warum war es so schwer, einen Nachfolger zu finden?

Günter Saxer: Ich habe zweieinhalb Jahre gesucht. Wir hatten acht externe Interessenten – alle haben sich den Betrieb angesehen und dann abgesagt. Dienst nach Vorschrift: Das geht hier natürlich nicht. Wir haben dann gemerkt, dass wir niemanden von außen wollen, sondern dass es so weiterlaufen soll wie bisher und der Ausgabebetrieb durch ein eingespieltes Team nicht beeinträchtigt wird.

Gilt das auch für das Hurricane?

Günter Saxer: Das ist noch einmal ein Thema für sich. Früher wurden die Lebensmittel von den Tafeln in Tostedt und Schneverdingen gesammelt. Das hat mich gewundert – denn das Festival ist doch hier bei uns in Scheeßel! Rotenburg hat abgewunken: „Das können wir nicht leisten!“ Damals hatte ich keine Ahnung, was uns erwarten würde. Dieses Jahr waren wir mit 25 eigenen Leuten und 28 von Foodsharing dabei. Es hat Riesenspaß gemacht, und ich bin der Eichenschule dankbar, dass auch dieses Mal 13 Schüler dabei waren. Die Konserven können wir gar nicht alle ausgeben – zum Teil tauschen wir mit der Bremer Tafel gegen andere Lebensmittel. Auch hiervon habe ich mich schweren Herzens verabschiedet – das ist so durch meine Nachfolger nicht mehr zu leisten und wird anders organisiert werden müssen. Auf jeden Fall möchte ich mich bei allen Mitstreitern, Spendern und Sponsoren von Lebensmitteln bedanken. Übrigens: Man kann für 30 Euro im Jahr Mitglied im Tafelverein werden – dieser Beitrag fließt zu 100 Prozent in die Arbeit Ausgabestelle.