Grundschule Scheeßel: Sirenen, Schwarzlicht und ein Rap

Weihnachtsaufführung

Scheeßel - Musik und Theater wird an der Grundschule Scheeßel groß geschrieben. Was sie im Laufe eines halben Jahres AG-Arbeit erreicht haben, zeigten am Mittwoch und Donnerstag die Teilnehmer der Theater-AG mit ihrem Stück „Ylja & Arkin – Die Rache Mandragors“.

Das dritte den Schülern auf den Leib geschriebene Abenteuer unter Leitung von Iris von Wissel kam genauso kreativ und fantasievoll daher wie seine Vorgänger. Als Ylja und Arkin mit ihrer Rakete Prinzessin Stracciatella vom Erdbeermond befreit haben, stürzt ihre Rakete ab. Sie landen ausgerechnet in Griechenland. Folglich bekommen sie es im Lauf ihres Abenteuers mit allerlei Gestalten der griechischen Mythologie zu tun, unter anderem den Sirenen.

Umgesetzt wurde das Stück von Klaus Wegner mit allerlei Regionalbezügen – wenn das Orakel von Delphi der Bürgermeisterin oder Grundschullehrern die Zukunft vorhersagen soll, sorgt das zu Recht für Szenenapplaus, ebenso wie der mit Schwarzlicht umgesetzte Fluch, der die Kinder in „Halbmenschen“ verzaubert.

Verzaubertes Publikum

Verzaubern ließen sich die Zuschauer an beiden Tagen nicht nur vom Einsatz von Multimedia und farbenfrohen Kostümen, sondern auch von den Auftritten der Musik-AG. Neben der lang etablierten Trommel- und Geigen-AG und den Chören kamen auch neuere Ensembles zum Zug: So konnte die mehr als 20 stolzen Teilnehmer der Klarinetten-AG unter Leitung von Ralf Lehnert mit einen Choral und ein verrockten „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ begeistern. Drei mutige Blechbläser gaben mit Lehrer Ralf Linders „Jingle Bells“ zum Besten. Den Vogel schoss der große Chor mit „Alle Jahre wieder“ ab, das sich unversehens zum Rap entwickelte. Man sah es den vielen jungen Rappern an: So machen Weihnachtslieder Spaß.

