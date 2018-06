Sie sind jetzt mal weg

Scheeßeler reisen mit Oldtimer um die Ostsee

+ Die Scheeßeler bei der Abfahrt – sogar mit rotem Teppich.

Scheeßel - Sie sind am Samstagmittag am Fischmarkt in Hamburg gestartet. Und genau dort soll ihre Tour am Sonntag, 1. Juli, auch wieder enden. Dazwischen geht es durch Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Russland, Estland, Lettland, Litauen und Polen. Patrick Siegmund und Rouven Stieghahn, zwei Scheeßeler Jungs, fahren beim Baltic Sea Circle mit, der nördlichsten Autorallye der Welt. 16 Tage, 7 500 Kilometer durch zehn Länder, und das in einem 25 Jahre alten Geländewagen. GPS oder Navi sind verboten.