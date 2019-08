Der simulierte Ernstfall

Abbendorf – Ein Mülleimer brennt, der Einsatzwagen der Feuerwehr muss einige Engstellen passieren, und beim Löschen platzt auch noch der Schlauch – all das trug sich am Samstagabend am Feuerwehrhaus Hetzwege/Abbendorf zu. Sogar viele Male, denn die Einsätze der Kameraden von insgesamt elf Wehren aus der Gemeinde simulierten nur den Ernstfall.

Alle zwei Jahre werden die Leistungsvergleichswettbewerbe auf Gemeindeebene ausgetragen. Dieses Mal hatten sich die Abbendorfer als Ausrichter gemeldet – ideal, findet Pressesprecher Thomas Opitz, stünden hier mit der ebenen Fläche am Feuerwehrhaus für die Fahrübung und dem nahegelegenen Sportplatz optimale räumliche Bedingungen zur Verfügung. Ein Novum: Erstmals wurde die Leistungsfähigkeit der Teams nicht nur in einer, sondern gleich in drei Disziplinen unter Beweis gestellt. Ortsbrandmeister Kurt Hopf von den ausrichtenden Abbendorfern begrüßt diese Änderung: „Das ist für alle Neuland und macht den Wettkampf noch mal wieder interessanter.“ Ebenfalls von Vorteil sei es, dass nicht die gesamte Wehr gefordert sei, sondern nur sechs bis neun Mann; „die bekommt man schneller zusammen“.

Nichtsdestotrotz muss sein Team mit dem simulierten Löschangriff noch warten: Einer der Kameraden muss erst zuhause melken. Ein weiterer positiver Nebeneffekt des vom Deutschen Feuerwehrverband vorgegebenen Wettkampfmodus‘: Dank der neuen Disziplinen sei schwierig einzuschätzen, wer das Rennen machen würde; sein Tipp: „Hetzwege – die haben intensiv geübt“. Selbst habe man sich sechs Wochen lang vorbereitet; die Ausrichtung des Wettkampfes für die Wehren auch aus Scheeßel, Jeersdorf, Ostervesede, Westervesede, Westerholz, Sothel, Wittkopsbostel, Wohlsdorf und Bartelsdorf nahm rund eine Woche in Anspruch, vor Ort sind rund 15 Helfer im Einsatz. Die 18 Wettkampfrichter kommen aus den Nachbargemeinden. Sie bewerten die Leistungen nicht nur nach Schnelligkeit – das Zeitfenster für den Mülleimerbrand beträgt viereinhalb Minuten, das Wechseln des simulierten geplatzten B-Schlauchs wird extra gestoppt –, sondern auch nach Ausführung. „Fehler, wie mit den Knien über dem Verteiler zu stehen, was zu Verletzungen führen könnte, geben Abzug“, erklärt Opitz. Der Abbendorfer Maschinist absolviert seine Fahrprüfung mit Bravour: Navigieren über die Schlauchbrücken, Passieren der eng gestellten Hütchen, Gefahrenbremsung und rückwärts einparken, bündig mit den rückwärtigen Leitergriffen: keine Abzüge.

Die Laufzettel landen in der Kommandozentrale bei Jan Bald. Bei der Eingabe in den Rechner herrscht das Vier-Augen-Prinzip: „Auch nur ein Fehler nach dem Komma könnte dazu führen, dass ein anderes Team gewinnt“, weiß der Finteler. Auch wenn es „nur“ um Urkunden und Getränkegutscheine geht, wird der Wettkampf doch von vielen hier sehr ernst genommen: „Viele nutzen die Gelegenheit, ihre Leistungsstärke zu zeigen und sich der Gemeinde zu präsentieren“, so Opitz. Am Ende soll Hopf recht behalten: Hetzwege setzt sich vor Abbendorf und Ostervesede durch. hey

