Siegreiche Nordmänner

Fußballer vom TuS Ostervesede pflegen mit Silvesterspiel eine jahrzehntelange Tradition

+ Die Teams und ihr Schiedsrichter kurz vor dem Anpfiff der spaßigen Kult-Partie. Foto: Lohmann

Ostervesede – Die Fußballer vom TuS Ostervesede nutzten den letzten Tag des Jahres 2019, um eine lange Vereinstradition fortzusetzen: das Kult-Fußballspiel Ostervesede-Nord gegen Ostervesede-Süd. Schon seit 1974 stehen sich auf dem Sportplatz im Dorf stets am Silvestertag zwei Teams gegenüber, die es an den restlichen 364 Tagen des Jahres so nicht gibt. „Dabei spielt die Fusion mit dem Nachbarort Westervesede zum Veeser FC überhaupt keine Rolle“, weiß Vereinssprecher Hartmut Lohmann zu berichten.