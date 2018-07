Bauarbeiten für neue Querungshilfe in Jeersdorf gehen voran

Sicherer über die Straße

+ © Warnecke Bis hierhin und nicht weiter: Die Arbeiten auf Scheeßels aktuell größter Sommerbaustelle machen eine Vollsperrung unumgänglich. © Warnecke

Jeersdorf - Von Lars Warnecke. Die Bauarbeiten sind seit knapp drei Wochen im Gang. Und sie sollen pünktlich zum Ferienende abgeschlossen sein. In Jeersdorf, in der Straße In‘n Dörp, entsteht für Fußgänger und Radfahrer gerade in Höhe der Einmündung zur Eichenallee eine neue Querungshilfe. Rund 38.000 Euro lässt die Gemeinde sich den Ausbau kosten – der war von den Einwohnern schon lange herbeigesehnt.