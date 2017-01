Kunstturnen beim TV: Bis sich die Balken biegen

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Ein bisschen erinnert mich alles an früher zu Schulzeiten. Da liegen die blauen Turnmatten, der Schwebebalken steht am Rand und eine blaue Weichbodenmatte liegt unterm Reck. Selbst der muffige Geruch nach Gummi und Schweiß ist noch vertraut. In der Turnhalle der Beekeschule am Vareler Weg empfangen mich Trainerin Sabine Scherz und ihre Schützlinge. Einen Abend lang will ich beim TV Scheeßel im Kunstturnen üben. Die Faszination an der sportlichen Disziplinen hat hier alle gepackt. Ob ich mich dafür wohl auch begeistern kann?

„Es gibt wohl kaum eine Sportart, bei der das Körperbewusstsein, Kraft, Eleganz, Ausdruck, aber auch Mut und Ehrgeiz gleichermaßen gefördert werden“, meint Scherz. Sie weiß aus eigener Erfahrung: Wer später erfolgreich an Wettbewerben teilnehmen möchte, muss mit etwa fünf, sechs Jahren anfangen, um die körperliche Grundausbildung auf eine gesunde Basis zu stellen. „Dann ist mit ein bisschen Talent und gutem Training alles möglich“, bestätigt die 50-Jährige.

So schwer kann das ja auch nicht sein, oder? Einige der Jungen und Mädchen jedenfalls, keiner ist älter als zehn, schlagen federleicht ein Rad, andere wirbeln um das Reck. Das konnte ich in meiner frühen Jugend auch alles mal, mache ich mir Mut.

"Ob das auch hält?"

Doch meine Entschiedenheit schwindet bereits beim Aufbau. Denn schon hier ist voller Körpereinsatz gefragt. Wie schwer ist wohl so ein Stufenbarren? Gemeinsam schleifen Co-Trainerin Tabea Behrens, mit ihren 15 Jahren schon eine geübte Turnerin, und ich die beiden Teile vom Geräteraum zur Bodenverankerung in der Mitte der Halle. Kalt fühlt sich das Metall an, nicht gerade einladend nach einem langen Arbeitstag in der Redaktion.

Die Turner schrauben an Karabinern, wackeln an den Stangen und haken die Ketten im Boden ein. Ob das jetzt so auch hält? Skeptisch rüttle ich an dem Gestell. Zu meiner Verwunderung steht der Stufenbarren stabil auf dem Boden. Das dürfte mich und meine 90 Kilo wohl aushalten.

Nach dem Aufwärmen und Dehnen erklärt mir Sabine Scherz meine erste Übung: „Du probierst jetzt einen Felgaufschwung“, sagt sie, „das ist ganz einfach.“ Ich pudere meine Finger mit dem weißen Magnesia ein, um einen besseren Halt zu haben. Dann greife ich an die Stange, hole mit einem Bein Schwung und schaffe es gerade so, den Körper im Rückwärtssalto um die Latte zu wirbeln und über dem Holm im Stütz zu landen, weil Scherz mir einen Schubser verpasst.

Nach etwa fünf Versuchen unter Aufsicht der anderen Turner schaffe ich es alleine, etwas verkrampft und mit hochrotem Schädel, aber ich komme tatsächlich rum. Endlich. Was mir auffällt: Für die Übung braucht man ordentlich Kraft in den Armen. Die fehlt mir offenbar etwas. Hätte ich doch mal einen Vertrag im Fitness-Studio abgeschlossen.

Dass so ein Felgaufschwung auch anmutig aussehen kann, beweisen im Anschluss die Mädchen. Jedes schwingt um die Stange, hockt sich oben drauf und greift an die nächsthöhere, um die es ebenfalls dreht, und springt dann punktgenau ab. Jeder trainiert hier für den nächsten Wettkampf. Einige etwa wollen ihre Felgrolle, eine Rückwärtsrolle in den Handstand, optimieren.

„Da sehe ich aber noch Verbesserungspotenzial“

Vielleicht liegt mir Turnen am Boden ja auch mehr, denke ich. Ich schlage mit meinen fast zwei Metern Körperlänge ein Rad und suche in den Augen der Trainerin nach Anerkennung. „Ja, da sehe ich aber noch ein wenig Verbesserungspotenzial, mein lieber Lars“, sagt Scherz ernüchternd. Tabea nickt zustimmend: „Du musst das Rad auf einer geraden Linie turnen, du turnst es als Sinuskurve.“ Nach zehn Rädern, die alle etwas „eiern“, wie Scherz gar nicht scherzhaft bemerkt, schwirrt mir der Kopf, im Oberschenkel zieht es. Die Arme beginnen zu brennen. „Es gibt Turner, die seit 20 Jahren aktiv sind, und deren Rad nie gescheit wird. Manche haben einfach ein optimaleres Bewegungsgefühl“, trösten mich die beiden Coaches.

Auf dem Schwebebalken fühle ich mich besser aufgehoben. Einfach geradeaus laufen, das geht. Doch die Trainerin sieht auch hier Fehler: „Anmutig das Kinn hoch, Arme ausstrecken!“, fordert sie mich auf. „Du muss deine Fingerspitzen auf jeden Fall noch in den Augenwinkeln sehen können.“ Dann soll ich das linke Bein nach hinten strecken, den Oberkörper in die entgegengesetzte Richtung. Gar nicht so einfach, wenn man vor lauter Eleganz nicht vom wackeligen Balken fallen möchte. Oder wie die 50-Jährige sagt: „Turnen ist ein hartes Stück Arbeit.“ Das habe ich nun auch kapiert.

Als wir nach knapp eineinhalb Stunden mit dem Training fertig sind, steht für mich fest: Ich gehe wohl doch erstmal lieber in die Muckibude zum Pumpen. Spaß hat der Abend trotzdem gemacht.