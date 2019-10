Es hat sich bald ausgeklappert

Maroder Frontzaun des Friedhofs in Westerholz wird komplett erneuert

+ Der hölzerne Friedhofszaun soll durch eine beständigere Stahlkonstruktion ersetzt werden. Foto: Warnecke

Westerholz - Von Lars Warnecke. Der hölzerne Friedhofszaun in Westerholz ist alt und marode. Und auch die beiden Tore, äußerte sich Ortsbürgermeister Wolfgang Kirschstein in der jüngsten Sitzung des Dorfrates, seien schon ordentlich am Wackeln und Klappern.