Von Showtanz bis Comedy

Veeser Rosenmontagsverein zelebriert stimmungsvolle Prunksitzung

+ Der Siebenerrat und das Prinzenpaar Ulrike und Klaus Walcher haben die Gäste begrüßt. Foto: Ujen

Ostervesede - Wenn aus mehreren hundert Kehlen das „Vees helau“ erschallt und „Raketen“ gezündet werden, dann ist man mittendrin im legendären Veeser Karneval. So haben 350 begeisterte Zuschauer am Samstagabend die Prunksitzung im seit Wochen ausverkauften Saal des Dorfgemeinschaftshauses in Ostervesede erlebt. Mit der 42. Prunksitzung hat der Veeser Rosenmontagsverein (VRV) einen weiteren Glanzpunkt in seiner 50-jährigen Vereinsgeschichte gesetzt. Charmant und souverän führte Präsident Rainer Bassen durch ein vierstündiges Jubiläums-Programm bester närrischer Unterhaltung mit Comedy, Shows, Garde- und Showtanz, Sketchen, Schunkelrunden, Gesang, Musik und Promi-Talk.