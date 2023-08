Serie Fachkräftemangel: Scheeßeler Arztpraxis ist kreativ

Von: Judith Tausendfreund

Teilen

Ein Teil des großen Praxisteams: Anett Sandke (links), Jan Gerlach und Jennifer Behrens arbeiten eng zusammen. © Tausendfreund

Einfach mal neue Wege gehen, nach dem Motto wird in der Hausarztpraxis von Jan Gerlach einiges umorganisiert. Das Konzept geht auf, alle Stellen sind besetzt.

Scheeßel – Hausärzte im ländlichen Raum sind – glaubt man den statistischen Zahlen und entsprechenden Medienberichten – Mangelware. Dementsprechend könnte man glauben, dass der Fachkräftemangel in den Hausarztpraxen ebenfalls groß sein muss. Jan Gerlach, Facharzt für Allgemeinmedizin in Scheeßel, hat eine klare Antwort auf diese Frage: Nein, sagt er. „Wenn man sich bemüht und bereit ist, andere Wege zu gehen“ – mit diesem weiteren Satz erklärt er, warum er in seiner Praxis den Mangel nicht spürt. „Wir schauen allerdings auch in andere Bereiche und setzen die medizinischen Fachangestellten nur in den Bereichen ein, in denen deren spezielle Fachkenntnisse wichtig sind“, so Jan Gerlach weiter.

In der Tat ist zum Beispiel Anett Sandke, seit Oktober 2022 dabei, Quereinsteigerin. Zuvor war sie selbstständige Friseurmeisterin, jetzt empfängt sie die Patienten in der Praxis. „Und sie kann hervorragend auf Menschen zugehen“, lobt Tanja Gerlach, die mit ihrem Mann die Praxis organisiert. „Ich wollte noch einmal etwas ganz Neues machen“, so Sandke, sichtbar zufrieden. „Und es hat mir von Anfang an gefallen, vor allem, weil die Einarbeitung gut war.“ Etwas anders gelagert ist die Sache bei Jennifer Behrens, sie ist ebenfalls neu im Team. Seit Mitte November 2022 ist sie dabei und sie ist gelernte medizinische Fachangestellte, kommt also vom Fach. In Kürze beginnt sie ein berufsbegleitendes Studium im Bereich „Primärmedizinisches Versorgungs- und Praxismanagement. Finanziell unterstützt wird das vom Arbeitgeber. „Man wird hier gefördert und gefordert, es wird nicht langweilig“, beschreibt sie ihren Alltag in der Hausarztpraxis.

Es geht um Selbstwertgefühl und Weiterbildung

„Wir haben keinen Fachkräftemangel, sondern sind seit 2022 ein wirklich tolles Team“, beschreibt Tanja Gerlach die Lage. In den Jahren zuvor sei das allerdings nicht immer das Fall gewesen. Vor allem die Pandemie habe einiges durcheinandergewirbelt. Allerdings so auch eine Neustrukturierung der Praxis ermöglicht. Inzwischen konnten Mitarbeiter gewonnen werden, auch arbeiten eine angestellte Ärztin, Dr. Dorothea Hebebrand, und ein Weiterbildungsassistent, Marionel Prifti, in der Praxis.

„Wichtig ist es immer, zu überlegen, wie man selber behandelt werden möchte – und dann entsprechend mit den eigenen Mitarbeitern umzugehen“, sagt Tanja Gerlach. Sie und das Team fühle sich nicht nur für die Gesundheit der Patienten zuständig, sondern auch für die Gesundheit der eigenen Mitarbeiter. Dementsprechend dürften diese sich aussuchen, in welchem Schwerpunktbereich sie arbeiten möchten. Auch Weiterbildungen gehören dann mit zum Paket, welches vor allem für Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz sorgen soll. Der kostenlose Besuch eines Fitnessstudios und übertarifliche Bezahlung ergänzen die Angebote, die hier ein Stück weit als selbstverständlich gesehen werden. „Jeder braucht in einem Team Perspektiven. Und dann macht die Arbeit auch Spaß, eben weil jeder so seinen eigenen Bereich hat.“

Vier Tage Woche greift

Ebenfalls selbstverständlich gibt es hier eine reguläre Vier-Tage-Woche und das schon seit Jahren. Außerdem können alle Mitarbeiter „durcharbeiten“. Das bedeutet, sie müssen nicht über die Mittagszeit eine längere Pause in ihrem Alltag integrieren und dann bis spät in den Abend hinein arbeiten. Stattdessen fängt jeder einzelne zu einer individuellen Zeit an und arbeitet dann mit seiner selbst eingeteilten Zeit bis zum Feierabend.

An die zehn Menschen sind inzwischen in dem wachsenden Team, zum 1. September fangen wieder zwei weitere Mitarbeiter neu an. Es gibt Voll- und Teilzeit-Modelle. Jeder Mitarbeiter erhält ein Notebook mit VPN-Tunnel und somit der Möglichkeit, auch von zu Hause aus zu arbeiten.

„Vielleicht sind es unsere sechs Kinder, die uns gelehrt haben, flexibel zu arbeiten“, meint Tanja Gerlach mit einem Lachen im Gesicht. Sowohl für sie als auch für ihren Mann sei das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie stets präsent. Auch daher ermöglichen die beiden es ihren Mitarbeitern, die Aufgaben, die von zu Hause aus erledigt werden können, dort anzugehen – das sind zum Beispiel Dokumentationen, die erfasst werden müssen.

Digitalisierung hilft

Um die Umstrukturierung zu ermöglichen, wird vieles digitalisiert. Eine Telefonanlage fängt Anrufe ab, die dann später als Rückrufe abgearbeitet werden. Oberstes Ziel bei allen Umstrukturierungen ist es immer, das Arbeiten sinnhafter zu organisieren. „Es macht Spaß und es ist ein schönes Miteinander“, so Gerlach weiter.

Grundsätzlich und mit Blick auf den Fachkräftemangel weiß sie, die Zeiten ändern sich. Auch bei den medizinischen Fachangestellten passiere eine Zeitenwende. „Die Generation Z ist weder doof noch faul. Sie möchte abgeholt werden, aber sie lässt sich auch abholen.“ Man müsse zuhören und vermitteln: „Du kannst etwas und das kannst du ausbauen und stärken.“ Die Praxis setzt auf Weiterbildung, die eben auch finanziell unterstützt wird. Aber auch zeitlich ermöglicht wird. Stunden werden freigestellt, es wird Platz geschaffen im Alltag. Die typische Hierarchie, dort der Arzt und ganz weit weg die Angestellten, das sucht man hier vergebens. „Es geht um ein Miteinander auf Augenhöhe. Diese Augenhöhe erreicht man durch entsprechende Aus- und Weiterbildung, daher ist der Aspekt wirklich ganz wichtig“, erklärt Tanja Gerlach den Hintergrund des Konzepts. Es geht um Selbstwertgefühl und auch um den persönlichen Umgang miteinander. Es geht aber auch darum, sich nach dem Urlaub wieder auf die Arbeit zu freuen – ein Lebensgefühl, welches sicher nicht jeder Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer vermitteln kann.