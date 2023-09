In der Wohnung eingesperrt: Seniorin braucht Treppenlift, aber der Vermieter lehnt ab

Mit einem Treppenlift wie auf diesem Symbolbild würde eine 83-jährige Scheeßelerin endlich ihre Freiheit zurückgewinnen. © Imago/Jan Teepe

Bis ins hohe Alter in der eigenen Wohnung bleiben, bleibt ein großer Wunsch. Manchmal hapert es aber an Kleinigkeiten, wie dieser „Fall“ aus Scheeßel zeigt.

Scheeßel – Eine Wohnung sollte ein Zuhause sein. Für Renate Bredt sind ihre vier Wände in Scheeßel zwar eines, aber inzwischen auch beinahe ein Gefängnis. „Ich fühle mich oft richtig eingesperrt“, sagt die 83-Jährige. Sie hat Arthrose. Starke Schmerzen und eine gravierende Einschränkung der Beweglichkeit sind für sie Alltag, den sie tapfer meistert. Das Problem der Seniorin: Ihre Wohnung in der ersten Etage kann sie kaum noch verlassen. „Nur dann, wenn mir ein Nachbar beim Treppensteigen hilft.“ Renate Bredt braucht dringend einen Treppenlift. Darum kämpft sie seit mehr als einem Jahr. Ihr Vermieter hat das bislang abgelehnt.

Nachbarn helfen

Das, was die Scheeßelerin derzeit erlebt, ist kein Einzelfall. Die Menschen werden älter, irgendwann sind Haus oder Wohnung nicht mehr geeignet, um dort ein barrierefreies Leben zu ermöglichen. Ist der Einbau eines Treppenliftes in einem Mehrparteienhaus mit Mietwohnungen tatsächlich so kompliziert? Die Geschichte von Renate Bredt und die Einschätzungen zu diesem Fall.

1985 ist die Mutter von drei Kindern in diese Wohnung gezogen. „Sie hat mir damals gut gefallen, und sie gefällt mir immer noch“, sagt die 83-Jährige. Sie fühlt sich wohl, und auch die Nachbarschaft mag sie sehr. Die Nachbarn sind für die Scheeßelerin lebenswichtig. Einer hilft ihr die Treppe runter und wieder rauf. Ohne diese Unterstützung wäre Renate Bredt tatsächlich in ihren eigenen vier Wänden eingesperrt. Arztbesuche, das Sanitätshaus, der Hörgeräteakustiker – mit ihren gesundheitlichen Einschränkungen sind für Bredt auch viele Termine verbunden. „Schon wegen der Unterstützung kann ich hier nicht wegziehen“, sagt sie.

Wer sollte sonst helfen oder auch mal auf einen kurzen Schnack vorbeikommen? Bredts Tochter Heike Zander ergänzt, dass ihre Mutter die Treppe nicht mehr allein bewältigen darf: „Es besteht akute Sturzgefahr.“ Eigentlich sah alles nach einem guten Ende und mehr Mobilität für die Seniorin aus: Die Krankenkasse würde den Treppenlift bezahlen. Ein Berater habe ihr bestätigt, dass genügend Platz im Treppenhaus für den Einbau vorhanden sei. Auch das Bauamt sprach nur von einer „geringfügigen Veränderung“, es brauche nicht mal einen Bauantrag dafür. Doch nichts geht voran. Die Kommunikation zwischen Mieterin und Vermieter läuft inzwischen über Anwälte. Mehrere Schreiben sind mittlerweile hin- und hergegangen, Fristen zum Lifteinbau wurden gesetzt und ignoriert.

Für den juristischen Teil der Auseinandersetzung ist die in Düsseldorf lebende Tochter Heike Zander zuständig. Sie ist nicht nur empört, weil der Einbau des Treppenliftes nicht vorankommt. Ein Schreiben der Anwältin des Vermieters habe sie wütend gemacht. Die betagte Mutter möge sich doch eine andere Wohnung suchen, habe die Juristin geraten. „Das ist der Gipfel“, sagt die Tochter. Mutter und Tochter betonen: „Ohne das Hilfsnetzwerk der Nachbarschaft funktionier der Alltag nicht mehr.“

Bezahlbare barrierefreie Wohnungen? Mangelware! „Wenn Senioren eine barrierefreie Wohnung suchen, ist das oft ein Riesenproblem“, sagt Gerhard Bredehorst, Vorsitzender des Behindertenbeirats im Landkreis Rotenburg. Einen Fall wie den von Renate Bredt, dass um einen Treppenlift gerungen wird, sei ihm vorher noch nicht untergekommen. Das Gesamtproblem aber kennt er nur zu gut. „Ich finde das frustrierend“, sagt er. Ältere Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, müssen ihre Wohnung oder ihr Haus verlassen – und finden meist nichts, was sie sich mit ihrer Rente noch leisten können.

Zurzeit betreut Bredehorst eine Seniorin, die genau vor diesem Problem steht. Sie finde keine barrierefreie, bezahlbare neue Bleibe. Der Vorsitzende des Behindertenbeirats geht davon aus, dass diese Dame daher in ein Seniorenheim umziehen wird. „Unterm Strich macht das auch volkswirtschaftlich keinen Sinn“, sagt er. Dann müsse der Sozialstaat zahlen.

Und eine neue Wohnung sei im Vergleich zur jetzigen auch viel zu teuer. Was an barrierefreien Wohnungen in Scheeßel in den vergangenen Jahren neu gebaut wurde, liege außerhalb des finanziell Machbaren. „Das kann ich mir mit meiner Rente gar nicht leisten“, sagt die 83-Jährige.

Ist der Kampf der Seniorin und ihrer Tochter für den Treppenlift vergebens? Der Verbandsvorsitzende von „Haus & Grund Niedersachsen“, Hans Reinhold Horst, interpretiert die Rechtslage zugunsten von Bredt. Laut Bürgerlichem Gesetzbuch hätten Mieter einen Anspruch auf barrierefreies Wohnen. Das sei an Voraussetzungen geknüpft: So müssten Mieter für die Anschaffung und den Einbau des Treppenlifts aufkommen. Allerdings sei ein Einbau rechtlich immer als Einzelfall zu betrachten. Ein Einbau pauschal könne nicht garantiert werden, er müsse zumutbar sein. Das heißt unter anderem, dass der Brandschutz gewährleistet oder, dass weiter genügend Platz auf der Treppe sein muss, damit zum Beispiel auch Notärzte die oberen Wohnungen erreichen können. Beim Auszug kann der Mieter verlangen, dass der Lift wieder ausgebaut wird.

Andere Eigentümer gegen Treppenlift

Genau diese Argumente nutzt auch der Vermieter (Name der Redaktion bekannt), um den Einbau der Mobilitätshilfe abzulehnen. Er sei nicht gegen den Einbau des Treppenliftes, halte das aber rechtlich für nicht zulässig, erklärt er. Das Treppenhaus sei zu eng und die Brandsicherheit nicht mehr gewährleistet. „Wenn alles rechtens ist, habe ich nichts dagegen“, sagt er. Seine Mieterin möge ihm einen behördlichen Beleg zur Rechtmäßigkeit sowie einen genauen Plan zur Umsetzung präsentieren – dann werde er sich nicht gegen den Lifteinbau stellen, sagt er auf Nachfrage. Wobei der Vermieter zwei weitere Hürden nennt: Beim Zurückbau des Liftes sei es nicht möglich, die Löcher in der Wand mit Sichtmauerwerk zu kaschieren. Und: Von den vier Eigentümern der Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus würden drei diese kleine Baumaßnahme ablehnen.

Die Nachbarn, die der betagten Scheeßelerin helfen, haben übrigens nichts gegen den Einbau des Treppenliftes. Jenseits von juristischen Fragen bleibt derzeit offen, ob Renate Bredt bald wieder mehr Freiheit und Mobilität genießen kann, indem sie ihre eigenen vier Wände aus eigener Kraft verlassen kann. An Löchern im Mauerwerk des Treppenhauses sollte diese für sie so wichtige Baumaßnahme eigentlich nicht scheitern...