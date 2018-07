Seniorenresidenz nimmt Formen an

Bauprojekt voll im Zeitplan

Michael Bannehr (l.) und Oliver Wolkenhauer versehen den Grundstein mit einer Zeitkapsel.

Lauenbrück - Von Hannes Ujen. Zur Grundsteinlegung der neuen Lauenbrücker Seniorenresidenz hat Oliver Wolkenhauer, Geschäftsführer der Wolkenhauer & Partner Immobilien am Freitag zahlreiche zukünftige Eigentümer, Bewohner, Interessierte, Nachbarn, Kommunalpolitiker und Planungsbeteiligte begrüßt: „Seit Baubeginn am 16. April liegen wir voll im Zeitplan und freuen uns, dass wir im nächsten Sommer 34 Wohnungen in Größen von 53 bis 79 Quadratmetern anbieten können.“