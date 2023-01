Seniorenbeirat Scheeßel: Vieles muss sich wieder einspielen

Von: Ulla Heyne

Der Seniorenbeirat um Klaus Meyerhöfer (l.) und Walter Jungfer wünschen sich mehr Rückhalt vom Rathaus. © Heyne

Beim Scheeßeler Seniorenbeirat rollt das Leben wieder an – allerdings sehr langsam. „Vieles muss sich wieder einspielen“, sagen zwei Vertreter des Gremiums. Auch die Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung könnte ihrer Meinung nach besser laufen.

Scheeßel – Am Mittwochmorgen im Meyerhof: Walter Jungfer und Klaus Meyerhöfer sitzen vor einem Tisch voller Informationsbroschüren. Informieren möchte sich an diesem Vormittag niemand bei den beiden Vertretern des Seniorenbeirats – nicht wie erhofft über deren Arbeit, noch über Möglichkeiten, die Herausforderungen im Alter anzugehen. Seit September läuft die monatliche Sprechstunde wieder. Die Resonanz könnte größer sein – trotz Verlegung vom Rathaus in den Meyerhof, um mögliche Hemmschwellen abzubauen.

„Das muss sich nach erst wieder einspielen“, gibt sich der Vorsitzende Jungfer zweckoptimistisch. Vieles ist weggebrochen während der Pandemie: das Netzwerk zu einigen Vorständen von Vereinen und Interessengruppen, etwa durch Personalwechsel. Gerade auf den Dörfern würden sich die zwölf Vertreter des 2003 ins Leben gerufenen Gremiums mehr Rückmeldungen wünschen, um auch dort im Sinne der Belange älterer Menschen aktiv werden zu können. Und auch die Besuche in den Seniorenheimen, wo sie die Bedürfnisse der Bewohner erfragen und als unabhängige Instanz die Optimierung von Verhältnissen einfordern, konnten sie bisher noch nicht wieder aufnehmen.

Viele Handlungsfelder

Handlungsfelder gibt es viele, einige münden in Anfragen: zu wenig Ruhebänke im Kernort, ein fehlendes WC, seitdem das Büro des Heimatvereins nach Ausscheiden des Museumsdirektors nicht mehr regelmäßig besetzt ist, vor allem aber die Sicherheit der Senioren im Verkehr. Viermal im Jahr nehmen sich die Beiratsmitglieder einen anderen Bereich vor und gehen die Bürgersteige ab, um die Passierbarkeit mit Rollator oder Rollstuhl zu testen. Da kann es schon mal vorkommen, dass Meyerhöfer und seine Mitstreiter die Mitarbeiter des Bauhofs vor Ort direkt ansprechen, beispielsweise bei einer Baustelle an der Mühle. „Da mussten Rollifahrer auf der Straße zwischen die Autos ausweichen – die Jungs vom Bauhof haben dann jeden einzelnen sicher geleitet – die sind super“, erinnert sich Meyerhöfer.

Bei der Bitte um eine längere Grünphase für Fußgänger an der Ecke Mühlenstraße/ B75 sei man abgeblitzt: „Die Gemeinde hat auf die Zuständigkeit des Landkreises verwiesen, dort wurde unser Gesuch abgeschmettert“, so Jungfer. Er stellt sich des Öfteren die Frage, ob der Beirat, in den er und seine Mitstreiter ehrenamtlich Zeit und Herzblut investieren, von der Gemeinde überhaupt noch gewollt ist: Auf die Einladungen zu den Sitzungen bekäme man seit dem Wechsel im Rathaus in der Regel keine Antwort mehr, von einer Teilnahme ganz zu schweigen. Auch sei man ausschließlich im Ausschuss für Jugend, Soziales und Senioren als beratendes Mitglied vertreten, „sinnvoll wären aber auch andere Ausschüsse wie der Bauausschuss“, so Jungfer.

Vieles erreicht

Erreicht habe man bisher schon einiges, verraten Jungfer, der seit 2016 im Amt ist, und Meyerhöfer, seit 2012 dabei. Etwa die Einrichtung von Schildern mit Notfallpunkten an Wanderrouten, das Impftelefon zur Unterstützung bei der Terminbuchung, Betrugs-Präventionsvorträge der Polizei und des Weißen Rings, ein Fahrtraining für Senioren, bei dem ein Fahrlehrer Optimierungstipps gab, oder ein Pedelec-Probefahren auf einem Parkplatz in Rotenburg, ebenfalls gut besucht. Einige der Vorträge, so die Planung, sollen in Zukunft wieder angeboten werden, wie beispielsweise auch ein Vortrag zur Sterbevorsorge durch einen örtlichen Bestatter.

Der Sinn der Sprechstunde, die gemeinsam mit den vier jährlichen Sitzungen den Löwenanteil der zeitlichen Belastung/Engagements ausmacht, ist aktuell nicht nur, beim Finden von Lösungen für Alltagsproblemen von Senioren behilflich zu sein. Sondern auch die Werbung für Mitstreiter seit dem Ausscheiden von zwei Mitgliedern. Der zeitliche Aufwand halte sich in Grenzen, so Meyerhöfer, „mehr als ein paar Stunden pro Monat kommen nicht zusammen“.

Zwar habe man beim Scheeßel-Tag einige gute Gespräche geführt und schon Interessenten gefunden, konkret sei aber noch niemand dazugestoßen. Besonders gefragt sind die – derzeit unterrepräsentierten – Frauen: „Seniorenarbeit ist nicht so präsent wie vielleicht die der DRK oder der Tafel, wo ein Engagement für Frauen eher auf der Hand zu liegen scheint“, bedauert Jungfer. Wer sich für die Arbeit des Seniorenbeirates interessiert, ist zum „Hereinschnuppern“ bei den monatlichen Sprechstunden oder einer der nächsten Sitzungen (die nächste findet am 6. Februar um 15 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde statt) eingeladen oder können sich telefonisch an Walter Jungfer unter der Telefonnummer 04263 / 4762 wenden.