Auf Wohnungssuche in Scheeßel

Von: Judith Tausendfreund

Manfred Buchholz mit seinem Kater Tommy, beide brauchen dringend eine neue Wohnung in Scheeßel. © -

Viele Menschen suchen nach einer Wohnung. Doch gerade für tierliebe Senioren, die eine barrierefreie Wohnung benötigen, ist der Wohnungsmarkt eng. Der Landkreis Rotenburg hat indes inzwischen eine Studie vorliegen, die belegt, dass hier ein echtes Problem gelöst werden muss - und zwar für viele Menschen. Auch Manfred Buchholz lebt seit fast 50 Jahren in seinem Haus – nun muss er raus.

Scheeßel – Heike Trau und ihr Vater Manfred Buchholz (71) sind verzweifelt. Denn der Rentner, der alleine in einem Scheeßeler Einfamilienhaus am Helvesieker Weg wohnt, hat für seinen Wohnraum vom Vermieter eine Kündigung wegen Eigenbedarfs erhalten. Gemeinsam mit seiner Tochter – die in Lauenbrück wohnt – sucht er nach einer Lösung, doch das ist gar nicht so einfach.

Zum einen ist es ohnehin schwer, eine Wohnung zu finden, die bezahlbar ist, und zum anderen ist die ganze Situation auch emotional eine Belastung. „Ich habe hier mein halbes Leben verbracht“, sagt Buchholz, sichtbar angegriffen. Seine Tochter und sein Sohn sind dort groß geworden. Direkt nach der Heirat war Buchholz damals eingezogen, 47 Jahre ist das nun her. Vor acht Jahren ist seine Frau gestorben, seitdem lebt er fast allein in dem Haus – nur Kater Tommy leistet ihm Gesellschaft.

Kündigung wegen Eigenbedarf

Im Februar dieses Jahres erreicht ihn die Kündigung wegen Eigenbedarfs. Neun Monate hat er Zeit bekommen, um eine Wohnung zu finden, dann muss er raus. Seitdem sucht er nach einer Lösung. Ideal wäre es, eine Wohnung in Scheeßel zu finden, alleine schon, da dort alle Freunde und Bekannte wohnen. „Nach Jeersdorf, das würde auch noch gehen“, so Buchholz. Er ist zwar noch mobil und kann Auto fahren. Aber durch Knieprobleme kann er keine Treppen mehr laufen – die Wohnung müsste also ebenerdig sein. „Mein Kater muss auch willkommen sein“, schildert er. Das Tier lebt bei ihm seit der Zeit, als seine schwer kranke Frau gestorben ist – insofern hat er eine enge Bindung zu dem Kater. Der ist allerdings Freigang gewohnt: Demnach müsste die neue Wohnung ebenerdig sein und am besten einen Garten bieten.

Wenig Auswahl in Scheeßel

„Wir schauen immer schon im Internet, doch in ganz Scheeßel gibt es nur drei Wohnungen, die zu vermieten sind und die sind alle zu groß und zu teuer“, gibt seine Tochter an. Ideal wären 40 bis 50 Quadratmeter, Schlafzimmer, Stube und Küche, bis zu 600 Euro kann Buchholz zahlen.

Noch ein weiteres Problem macht ihm große Sorgen. Seine Frau hatte eine Sammelleidenschaft: Sie sammelte Katzen aus allen möglichen Materialien und das mit viel Energie. Sie hatte damals das Rauchen aufgegeben und das Sammeln der Kunsttiere war ihr einziges Hobby. Bislang konnte er sich von der Sammlung nicht trennen, es gab auch keinen Grund dazu. Doch nun, wo der Umzug irgendwann ansteht, muss er überlegen, was er mit den zahlreichen Figuren machen soll. Denn es sind geschätzte 1000 Katzen, die im ganzen Haus verteilt sind. Im großen Keller sind welche, in zahlreichen Schränken befinden sich die Katzen, in der Küche, im Wohnzimmer. Kurz: Das ganze Haus ist voll mit den Sammlerstücken.

Seine Frau hatte eine große Sammelleidenschaft - nun suchen 1000 Katzenfiguren einen neuen Liebhaber

An die 1 000 Katzen hat Bärbel Buchholz zu Lebzeiten gesammelt, nun muss ein neuer Liebhaber gefunden werden. © -

Buchholz und seine Tochter wollen sich schon jetzt darum kümmern, das Haus auf- und leer zu räumen. Denn sollte er eine Wohnung finden, will er schnell umziehen. Und doppelt Miete zahlen, kommt auch nicht in Frage. Daher ergibt es Sinn, die Sammlerstücke schon mal an den Mann oder die Frau zu bringen. Auch Heike Trau hat sich schon so ihre Gedanken gemacht und versucht, über einen Aufruf auf Facebook einen Interessenten für die Katzen zu finden. „Leider hat sich niemand gemeldet“, musste sie jedoch feststellen. Viel verdienen wollen die beiden nicht an der Sammlung, „aber wir wollen auch nicht alles einfach wegwerfen“, so Trau.

Im ganzen Haus sind die Katzen verteilt. © Tausendfreund

Die ganze Situation ist belastend und schwer zu lösen, allerdings kein Einzelfall. Gerade kleine und seniorengerechte Wohnungen – also barrierefrei und mit einer Rente zu bezahlen – sind Mangelware im Landkreis Rotenburg. Das hat zuletzt die Studie gezeigt, die in 2022 von der „InWis Forschung & Beratung GmbH“ aus Bochum im Auftrag der Landkreisverwaltung erstellt wurde. Zustande gekommen ist das Papier auch, da der Landkreis Rotenburg in ganz Niedersachsen der mit dem niedrigsten Anteil geförderter Mietwohnungen am Wohnungsbestand ist. In Scheeßel leben nach der benannten Studie 13 000 Menschen, 28,4 Prozent sind älter als 60 Jahre. 85,4 Prozent aller Wohnungen sind im Besitz von Privatpersonen. Die vorhandene Baulandknappheit führt zu einer zu geringen Bautätigkeit – und verstärkt somit den Mangel. Interessanterweise befinden sich allerdings gerade in Scheeßel aktuell landkreisweit noch die höchste absolute Anzahl an geförderten Wohnungen. Doch auch diese Wohnungen werden in den nächsten Jahren aus der „Bindung“ auslaufen – und damit eben teurer werden. Und noch eine weitere Entwicklung wird das Problem der Wohnungsknappheit verstärken: Die Überalterung der Gesellschaft. Auch hier wurden in der Studie interessante Zahlen erarbeiten: Während bei den unter 18-jährigen für die Jahre 2019 bis 2040 gerechnet in Scheeßel ein Minus von zehn Prozent entsteht, nimmt die Zahl der über 60-jährigen im gleichen Zeitraum und ebenfalls in Scheeßel um 19,7 Prozent zu.

Die Situation von Manfred Buchholz ist demnach momentan wohl ein Einzelfall, sie könnte sich allerdings in gar nicht langer Zeit immer häufiger wiederholen. Ganz unabhängig davon sucht er weiter nach einer Lösung. Also nach einer Wohnung und am besten auch nach einem Interessenten für die Katzen-Sammlung. Wer hierzu eine Idee hat und den Kontakt aufnehmen möchte, kann dies unter der E-Mail-Adresse w.h.trau@t-online.de angehen.