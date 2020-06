Selfie mit Maske

Ausstellung von Eichenschülern in der Finteler Kirche thematisiert Corona

Fintel – Seit Sonntag ist etwas anders in der St.-Antonius-Kirche in Fintel. Die Wände ziert ein gutes Dutzend Bilder, zumeist Aquarelle im A4- oder A3-Format, aber auch einige Schwarz-Weiß-Werke sind dabei. Was es damit auf sich hat, hat die Fintelerin Hanna Florin am Sonntagabend im „Mittendrin“-Gottesdienst erklärt, in dessen Rahmen die Ausstellung „Idealstadt im Ausnahmezustand – urbaner Raum in Zeiten von Corona“ eröffnet worden war. Eigentlich habe man sich mit dem Semesterthema „Platzgestaltung“ beschäftigen wollen, erzählte die Teilnehmerin des Leistungskurses Kunst der Scheeßeler Eichenschule. Doch Corona machte dem zwölften Jahrgang einen Strich durch das Curriculum-Thema. Kurzerhand disponierte Lehrerin Nadine Jubin um: Sie forderte die Schüler dazu auf, die Auswirkungen der Pandemie auf den öffentlichen Raum mit einzubeziehen. Ganz unterschiedlich setzten die 15 Schüler sich mit dem Thema auseinander: Auf einigen sind Menschen hinter Fenstern zu sehen, eingesperrt, leere Restaurants und Plätze, auf anderen machen sich, in Anlehnung der Fernsehbilder aus Italien, Menschen auf Balkonen Mut und musizieren gemeinsam.