Selbstversuch in der Schlachterei: Nah am Tier, nah am Tod

Sothel - Von Lars Warnecke. Messer, Beil und Säge statt Kugelschreiber und Block, die üblichen Utensilien eines Zeitungsjournalisten. Mehr als 75 Kilo frisches, rosafarbenes Fleisch liegen auf dem Tisch – ein geschlachtetes Schwein. Kaum zu glauben, dass Teile davon einmal im Wurstglas landen werden, dachte sich unser Redakteur, der sich einen Vormittag lang unter die Metzger begab. Dort, wo es morgens nach Stall riecht und abends nach Katenschinken. In der Hausschlachterei Miesner in Sothel. Eine Fleischverarbeitung im Schnelldurchlauf.

Ich treffe Bernd Miesner, den Chef, am frühen Morgen, pünktlich zur Schlachtzeit. Er steckt in voller Arbeitsmontur: Neben Hose und Hemd trägt er Gummistiefel, Plastikschürze und ein Basecap, alles in Weiß. Der 49-jährige Metzgermeister ist einer von wenigen in Deutschland, die ihr Fleisch nicht aus dem Großhandel beziehen, sondern noch selbst schlachten.

Nun ist es nicht so, dass Miesner mit besonderer Leidenschaft Tiere tötet. Er hätte auch jeden anderen Beruf ergreifen können, wenn, ja wenn er nicht ganz freiwillig in die Fußstapfen seines Vaters Heinz getreten wäre. Der hatte Anfang der 1980er-Jahre auf dem Zehn-Hektar-Hof das erste Schlachthaus und einen kleinen Laden errichtet. Gleichzeitig wurde mit der Selbstvermarktung hausgemachter Fleisch- und Wurstprodukte von eigenen Schweinen begonnen. Das ist auch heute noch so. Die Schlachterei hat eine EU-Zulassung für Schlachtung, Zerlegung und Produktion – die Voraussetzung dafür, selbst schlachten zu dürfen. Tausende Tiere habe er schon geschlachtet, darunter auch Rinder, die er von Landwirten aus der Region geliefert bekommt.

Redakteur Lars Warnecke im Selbstversuch als Schlachter Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne Im Selbstversuch hat unser Redakteur Lars Warnecke sich als Praktikant bei Schlachter Miesner in Sothel erprobt. © Heyne

Heute steht kein Viehtransporter auf dem Hof, der kommt erst nächste Woche wieder. Sechs Rinder, sagt Miesner, würden hier wöchentlich geschlachtet. Und etwa 25 Schweine. Aus der eigenen Aufzucht. Ein großer Unterschied zu den Großschlachthöfen, stelle ich fest, in denen täglich bis zu 15.000 sterben, teilweise aus ganz Europa hergekarrt, in Massen betäubt mit Kohlenstoffdioxid. Ich wünsche mir, dass es nur noch solche kleinen, nachhaltigen Betriebe gibt, am liebsten direkt in meiner Nachbarschaft. Aber außer den Miesners und einer Schlachterei im zehn Kilometer entfernten Lauenbrück gibt es keinen Schlachterbetrieb mehr im Südkreis, der noch selbst schlachtet, zerlegt und verkauft.

Bernd Miesner redet ganz nüchtern über seine Arbeit: Metzger, ein Beruf wie jeder andere. Dem aber, wie in so vielen anderen, gerade handwerklich geprägten Berufen auch, der Nachwuchs fehlt. Er selbst habe jedenfalls festgestellt, dass es seit ungefähr zwölf Jahren im Metzgergewerbe kaum noch Lehrlinge gibt. Ein deutsches Problem, wie er sagt. „Hierzulande will doch heute kaum mehr jemand handwerklich arbeiten – lieber acht Stunden im Büro sitzen, anstelle sich die Hände dreckig machen.“ Gerne würde er Menschen mit Flüchtlingshintergrund einstellen – „nur wir sind hier in Sothel auf dem Land, um die Mobilität ist es für diese Leute entsprechend oft nicht besonders gut gestellt.“

Montags die Schweine, donnerstags das Rind

Die Art und Weise, wie der Chef und seine fünf in der Fleischverarbeitung beschäftigten Mitarbeiter vorgehen, folgt immer demselben Schema: Montags sind die Schweine dran, donnerstags die Rinder. Dazwischen wird zerlegt, gebrüht, eingekocht und die Rohwurst hergestellt. Wie ich bei einem Rundgang feststelle unter Einsatz hochmoderner Technik. Ach ja, und dann gibt es neben dem Ladenverkauf auch noch einen Party-Service. „Insgesamt 23 Leute sind so immer im Einsatz“, schildert Miesner.

Nun geht es um die Wurst, beziehungsweise in den Schlachtraum. Hier warten schon die ersten vier Schweine, die eben noch im benachbarten Stall untergebracht waren, auf ihre Schlachtung. Obwohl: warten? Die Tiere scheinen nicht zu ahnen, wie die Reise für sie weitergehen wird. Anzeichen von Angst und Stress sehe ich, entgegen meiner Erwartung, jedenfalls nicht. Miesner holt die Betäubungszange, die mit einem Stromkabel verbunden ist. Alles folgt jetzt exakt verordneten Spielregeln, an die sich der Chef und seine Kollegen halten müssen. Als die Kupferklauen der Zange an die Ohren des ersten Tieres gepresst werden, gibt es keinen Mucks von sich. 210 Volt und wenige Sekunden später fällt es einfach um. Es regt sich nicht mehr.

Jetzt wird das Schwein kopfüber in Richtung Decke hochgezogen. „Schlachten, das bedeutet Betäubung und Blutentzug“, erklärt mir Miesner. Ich schlucke kurz. Mit einem Messer sticht er in den Hals, die Hauptschlagader wird durchtrennt. Nachdem das Tier ausgeblutet ist, hieven die Männer es in die Brühmaschine, wo ihm bei 73 Grad Celsius die Borsten entfernt werden. Anschließend legen sie es auf eine Metallplatte, brennen die Hautpartien ab, an denen Fellhaare übrig geblieben sind, und rasieren die fest verwachsenen Borsten vom Körper. Die Ohren bleiben dran, sie werden später getrocknet und zu Hundefutter verarbeitet. Mit beiden Hinterbeinen hängt der Schweinekörper, der sich warm und glatt anfühlt, an zwei Metallhaken.

Aus einem toten Tier wird ein Lebensmittel

Wie das Team im zügigen Tempo das fixierte Tier abspült, die Bauchdecke aufschneidet und die Innereien entfernt; wie es das Schwein von oben nach unten mit der elektrischen Säge in zwei Hälften zerteilt und letztlich aus einem toten Geschöpf ein Lebensmittel macht – das zu sehen, ist viel weniger eklig, als ich erwartet habe.

Wenig später habe ich eine Schweinehälfte vor mir auf dem Tisch liegen. Miesner erklärt die einzelnen Körperteile: „Rippchen, Kotelett, Schinken und Filetstück“, sagt er. Sein Finger wandert über jedes Stück. Es bedarf nur weniger entschlossener Einsätze mit der Knochensäge und dann bin ich am Zug: „Jetzt nimmst du das Stück hier und trennst die Schwarte ab, schön dicht an der Haut entlang“, fordert mich der Metzgermeister auf, während ich mir zur Sicherheit einen Stichschutzhandschuh überstreife.

In wenigen Stunden muss alles verarbeitet sein. Das schaffen die Männer, für die das alles Routine ist. Für mich ist nach einigen mehr oder weniger geglückten Versuchen, mit entsprechendem Werkzeug das Fleisch von den Knochen zu lösen, Schluss. Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker würden im Übrigen nicht der Wurst beigemischt, betont Bernd Miesner. „Nur Salz und Pfeffer.“ Was ich feststelle: Wer das Schlachten eines Tieres ausblendet, verliert leicht den Respekt davor. Für den wird Fleisch so banal wie eine Packung Butterkekse.

Jeder Skandal bringt Kunden

Ob sich der Preisdruck in den Discountern auf sein Geschäft auswirken würde, will ich abschließend noch wissen. Der Sotheler schüttelt entschlossen den Kopf. Nach jedem Lebensmittelskandal habe er sogar mehr Kunden hinzugewinnen können, viele gehörten inzwischen zur Stammklientel. „Der Käufer hat bei uns einfach eine bessere Kontrolle: Wir können ihm zum Beispiel sagen, woher sein Fleisch kommt und wie die Tiere gehalten werden.“

Vor dem Rückweg gönne ich mir im Miesner-Geschäft noch einen Packen Salami und Leberwurst. So ein Leberwurstbrot ist ja auch lecker – und irgendwie, stellt sich später beim Verzehr heraus, geschmacklich viel besser als vom Discounter. Mein gesundes Verhältnis zum Fleischessen – ich habe es wiedergefunden.