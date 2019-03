„Time to Talk“-Abend gibt Denkanstöße mit Vortrag, Liedern und Gesprächen

Ein Selbstgänger

+ © Heyne „Grenzgänger füllen den Ballon des Lebens mit immer mehr Herausforderungen“: Diese These wusste Referentin Georgia Mix eindrucksvoll zu demonstrieren. © Heyne

Scheeßel – Es gibt Formate, die sind auch im 14. Jahr ihres Bestehens nahezu ein Selbstgänger. Dazu gehört die christliche Veranstaltungsreihe „Time to Talk“, die von momentan 18 Frauen aus den Gemeinden Sittensen und Scheeßel zwei Mal im Jahr abwechselnd in Sittensen und im Beekeort Garant für ein volles Haus sorgt. So auch am Freitagabend im Scheeßeler Hof: Mehr als 100 Frauen – denn an sie richtet sich das Format, abgesehen von einigen wenigen Ausnahmen – hatten sich zum Vortrag „Meine Grenzen – Endstation oder Chance?“ von Georgia Mix angemeldet.