Seit 20 Jahren ein Scheeßeler Erfolgsprojekt

Von: Judith Tausendfreund

Patrick Siegmund, (v.l.), Anita Vajen, Bettina Winkler, Hartwig Meyer und Jens Ubben vor der sehr alten Gerichtslinde im Innenhof vor der Kirche. © Tausendfreund

Die St.-Lucas-Stiftung feiert ihr 20-jähriges Bestehen. Am 11. Juni beginnt der Tag mit einem Festgottesdienst, anschließend wird gemeinsam gefeiert. Einige Gründungsmitglieder werden vor Ort sein.

Scheeßel – Exakt vor 20 Jahren entstand die St-Lucas-Stiftung, damals aufgrund eines Beschlusses des Kirchenvorstands der Kirchengemeinde Scheeßel. Seitdem ist die Stiftung gewachsen, hat sich weiterentwickelt. Der 20. Geburtstag wird nun groß gefeiert: Am Sonntag, 11. Juni, ab 10 Uhr lädt die Gemeinde zu einem Festgottesdienst ein. Anschließend steigt auf dem Gelände der St.-Lucas-Kirche in Scheeßel das gemeinsame Fest.

„Der Vorplatz soll eine Begegnungsstätte sein“, wünscht sich Pastor Jens Ubben für diesen besonderen Tag. Ubben ist nicht Teil des Vorstands der Stiftung, allerdings Beisitzer. „Dass die Stiftung hier so breit verankert ist, beeindruckt mich sehr“, betont er. Denn es seien nicht nur die Goßstifter, die das Gesamte ausmachen würden, „sondern es sind die vielen, kleinen Beiträge, die hier ganz viel erreichen.“ Dem ist in der Tat so: Die Stiftung lebt von einer großen Mehrheit eher kleinerer und mittlerer Zuwendungen.

Ubben wird den Gottesdienst am Sonntag leiten und dabei auch über die Anfänge und die Entwicklung der Stiftung sprechen. Erwartet werden dann auch Pastor Johannes Drömann und Claus-Dieter Winkelmann aus dem Gründungsvorstand sowie Karsten Müller-Scheeßel als langjähriger Vorsitzender. „Wir werden Zeit haben, die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen“, weiß Bettina Winkler. Die Apothekerin ist seit 2018 als Vorstandsvorsitzende aktiv. Das Fest soll diesmal etwas größer ausfallen, auch da die sonst üblichen jährlichen „Stiftungscafés“ zuletzt corona-bedingt pausieren mussten. „Gewöhnlich waren das die Gelegenheiten, bei denen wir über unsere Projekte berichtet haben“, so Winkler. Angedacht sind persönliche Gespräche bei Bratwurst, Kaffee und Kuchen. Auch Musik wird es geben, der Gottesdienst wird musikalisch begleitet. Posaunenchor, Flötenkreis und Kantorei tragen dann zur festlichen Stimmung bei.

Die Idee war von Anfang an ein Erfolg

Die ursprüngliche und initiale Gemeindeversammlung, die zur Gründung der Stiftung führte, wurde damals von Pastor Drömann federführend organisiert. Unterstützt wurde er von Günter Brunkhorst und dem Kirchenvorstand. Anlass der Gründung waren Stellenkürzungen, „damals war es das Ziel, diese Kürzungen aufzufangen“, so Winkler. Erster Vorsitzender war Günther Dietel, es folgten Karsten Müller-Scheeßel und später Winkler. „Die Idee als solche war von Anfang an ein großer Erfolg, es gab direkt einen großen Rückhalt in der Kirchengemeinde“, weiß sie. Ursprünglich hatte Drömann vermutet, dass 600 000 Euro notwendig sein würden, um Diakonen- oder Pastorenstellen finanziell abzusichern. Heute beläuft sich das Stiftungskapital auf 700 000 Euro. Zugleich konnte die Stiftung in den 20 Jahren ihres Bestehens 84 500 Euro ausschütten. Zwei Schwerpunktthemen begleitet der Verbund intensiv: Zum einen die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit, etwa durch die langjährige Kofinanzierung der Stelle von Diakonin Sabine Gerken, die in diesem Jahr verstorben ist. „Aber auch die Unterstützung der Diakoniesozialstation ist uns ein Anliegen“, weiß Ubben. Durch die Stiftungsgelder wird den Mitarbeitern ermöglicht, mehr Zeit, als sie von der Pflegekasse bezahlt wird, für die Pflege ihrer oft einsamen Klienten einzuräumen.

Nicht nur der Geburtstag bewegt die Vorstandsmitglieder. In diesem Jahr steht zudem ein gewisser Umbruch an. Gründungsmitglied Götz Dudeck und Marianne Baehr, Geschäftsführerin der Aller-Weser-Kliniken in Achim und in Verden, scheiden aus. Es verbleiben neben Winkler Elke Mahnken-Hesse als stellvertretende Vorsitzende, Anita Vajen, Hartwig Meyer und Friederike Mahnken. Neu im Vorstand ist Patrick Siegmund. „Wir verjüngen uns“, so Winkler. Wichtig ist allen Beteiligten, dass die Arbeit der Stiftung öffentlich sichtbar ist und damit transparent ist, wohin die Gelder fließen. Mit dieser Haltung wollen alle Beteiligten den Kreis der potenziellen Zustifter erweitern. Dabei soll die Stiftung ein Spiegelbild der Gemeinde sein.

Vorstand verjüngt sich

Um nur ein Beispiel von vielen zu nennen, führt Winkler ein Projekt an, welches jüngst der Grundschule in Hetzwege zu mehr Material für den Religionsunterricht verholfen hat. Viele weitere Ansätze sind denkbar und möglich. Das jetzt anstehende Fest wird demnach eben auch die Gelegenheit bieten, über weitere Projekte zu sprechen, die von der Stiftung gefördert werden.

Gut 160 Einladungen wurden schon verschickt, wie viele Gäste es am Ende werden, ist schwer zu sagen. Gut 20 Helfer wurden schon gewonnen, um den Tag für alle perfekt zu gestalten. In der Zukunft will der nun verjüngte Vorstand möglicherweise auch wieder Kabarett und Konzertveranstaltungen auf die Beine stellen, „wir schließen das nicht aus“, sagt Winkler. Doch nun steht erst mal das Geburtstagsfest im Fokus der Planungen – willkommen sind alle, die sich selbst einmal ein Bild von der Stiftung machen wollen.