Second Hand und Sit-ups: Nachhaltigkeit beim zweiten Calisthenics-Camp Thema

Beim zweiten Calisthenics-Camp in Rotenburg war nicht nur der Sport im Fokus. Auch das Thema Nachhaltigkeit bekam die nötige Aufmerksamkeit.

Rotenburg – Sport und Nachhaltigkeit – das müssen nicht unbedingt zwei Themen sein, die nichts miteinander zu tun haben. Den Beweis erbrachten am Samstag die Mitstreiterinnen der Scheeßeler „Tweeden Hand“, der Second-Hand-Boutique für gut erhaltene gebrauchte Kleidung, beim zweiten Calithenics-Camp in Rotenburg.

Der rote Teppich für die Teilnehmenden der Modenschau ist ausgerollt. Selbstbewusst schreiten Workshopleiterin und Youtuberin Caro Brunner und einige männliche Mitstreiter in „Top-Model-Manier“ über den improvisierten Catwalk. Die präsentierte Mode haben sie sich zuvor von den Stangen und Kleiderbügeln der „Tweeden Hand“ ausgesucht. Muscle Shirt, Hawaii-Hemd, Retro-Trainingsjacke und sogar Sportschuhe: Die Männer und Frauen, die den Sport mit dem Eigengewicht betreiben, hatten die Qual der Wahl. „Sportkleidung haben wir reichlich“, erzählt Edeltraud Lieder, Mitinitiatorin des Projekts.

Dass die „Tweede Hand“ mit den Freunden des gestählten Körpers nun schon im zweiten Jahr kooperieren, ist einem Zufall geschuldet: Bei einer ihrer letzten Ausschüttungen ihrer Einnahmen an lokale Vereine fiel auch der Begriff „Calisthenics“. Der Scheeßeler Tobias Schulz war für die Erstauflage seines bundesweiten Leuchtturmprojekts auf der Suche nach Sponsoren. Der Rest ist Geschichte: die erste Modenschau am Weichelsee, der erste kleine Verkaufsstand. Tatsächlich greifen an diesem Nachmittag Besucher wie Teilnehmer zu: Gerade hat sich ein Senior einen Stroh-Sombrero gesichert, Björn Jahnke ein Hemd. „Cool, dass das auf dem Land funktioniert“, sagt er.

+ Auf dem Laufsteg machen die Calisthenics-Sportler mehr als nur eine gute Figur. © Heyne

Um das Absetzen ihrer Waren geht es der Handvoll Ehrenamtlichen jedoch nicht primär. Sie wollen Öffentlichkeit schaffen, für das Thema sensibilisieren. Deshalb hat Eichenschülerin Johanna Sparr, die als Jüngste über ein sozial-diakonisches Praktikum zum Shop am Helvesieker Weg gestoßen ist und sich seitdem hier mit Rat, Tat und vor allem vielen neuen Ideen einbringt, einen Vortrag vorbereitet.

Immerhin mehr als ein Dutzend Zuhörer hat sich in der Mittagspause unter dem Schatten spendenden Dach eines Pavillons versammelt, um dem Ergebnis ihrer Recherchen zu Transportwegen und ökologischem Fußabdruck, eingesetzten Chemikalien und möglichen Auswegen zu lauschen. Dabei nimmt die Eichenschülerin kein Blatt vor den Mund: „Second Hand ist gut, rechtfertigt aber nicht den Massenkonsum!“ Auch viele Sportler hätten Mengen an Sportkleidung im Schrank, „die sie nicht wirklich brauchen“.

+ Johanna Sparr hält einen Kurzvortrag über unterschiedliche Aspekte von Nachhaltigkeit in der Textilindustrie. © ULLA HEYNE

Camp-Organisator Schulz: findet, dass das Thema Nachhaltigkeit gut hierher passt: „Gesundheit und Nachhaltigkeit sind gerade für Sportler wichtig.“ Auch die Organisatoren versuchen, an diesem Wochenende so wenig Ressourcen wie möglich zu verbrauchen, und das, obwohl die Zahl der Teilnehmer sich im Vergleich zur Erstauflage auf 100 verdoppelt hat.

So sind Frühstück und Mittagessen vegan oder vegetarisch, auf Einweggeschirr konnte weitgehend verzichtet werden. Das wiederum ringt auch David Gwizdz, dem Präsidenten des Deutschen Calisthenics und Streetlifting Verbands Respekt ab, in dem 22 Mitgliedsvereine und 800 Einzelsportler, bundesweit mehr als 2 000 Kraftsportler organisiert sind. „Alles stimmig, eine tolle Location und gute Stimmung“, lobt er.

Das Lob dürfte die Rotenburger freuen, ist der Workshopleiter auch international gefragt und hat schon Promis wie Claas Heufer-Umlauf oder Kai Pflaume unterstützt. Für ihn war das Wochenende „wie ein kleiner Urlaub“ – und für die Damen von der „Tweeden Hand“ wieder mal ein großer Spaß.