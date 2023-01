Mit Baby und Kinderwagen: Beim „Buggy-Cross“ in Scheeßel kommen junge Mütter wieder in Schwung

Von: Lars Warnecke

Während ihre Mütter sporteln, sind die Kleinen ganz nah dabei. © Warnecke

Das Prinzip von „Buggy-Cross“ ist einfach. Mehrere Frauen treffen sich an der frischen Luft und machen gemeinsam Sport. Das Besondere ist: Alle haben ihr Baby dabei.

Scheeßel – Dienstagmorgen in Scheeßel. Neun junge Mütter sind startklar. Turnschuhschleifen werden noch einmal fester gezogen, Stirnbänder gerichtet. Ihre Babys haben die Frauen in Kinderwagen gebettet. Nach einer ausgiebigen Aufwärmphase gibt Sabine Schulz (36) das Kommando zum Aufbruch. „Wir starten!“, ruft die Fitnesstrainerin in die Runde. Im Gänsemarsch und mit treibender Musik, die aus der mobilen Bluetooth-Box schallt, geht es los.

Startpunkt ist der Mesonic-Parkplatz an der Hirschberger Straße. Eine Stunde lang wird die Gruppe ab jetzt unterwegs sein – solange dauert das heutige Outdoor-Fitnessprogramm, bei dem einmal ausnahmsweise nicht der Nachwuchs im Mittelpunk steht, sondern die Mütter selbst.

„Buggy-Cross“ heißt das Angebot an der frischen Luft. Die ist an diesem Morgen zwar recht kühl, die Teilnehmerinnen werden aber gleich eh noch kräftig ins Schwitzen kommen. Dabei sind die Übungen speziell auf die Bedürfnisse des Körpers nach der Schwangerschaft zugeschnitten. „Wir kräftigen geschwächte Muskulatur, achten auf beckenboden- und rückengerechte Übungsausführung, dehnen verspannte Muskelpartien und bringen ein paar Schwangerschaftspfunde durch Cardioeinheiten zum Schmelzen“, erklärt Schulz einer Neueinsteigerin.

Eine, die schon Kurserfahrung sammeln konnte, ist Michaela Zell. „Nach der Geburt meines Kindes will ich wieder in Form kommen“, nennt sie ihre Motivation, warum sie mit ihrem wenige Monate alten Nachwuchs bei dem Programm mitmacht. „Es ist toll, dass unsere Kleinen dabei sich und wir uns den Babysitter sparen können“, meint eine andere Teilnehmerin.

Im Ausfallschritt durch den Beeke-Ort, den Kinderwagen vor sich herschiebend – auch das hält fit. © -

Gut zehn Minuten geht es durch die Siedlung – mal im Ausfallschritt, mal ohne. Aber immer in einem flotten Tempo. Fahrradfahrer grüßen freundlich. Hundehalter nicken anerkennend. Und die Mütter kommen munter miteinander ins Gespräch. „Man merkt: Die soziale Komponente spielt beim „Buggy-Cross“ eine mindestens ebenso große Rolle wie der Fitness-Aspekt. Dann stellen die Frauen ihre Kinderwagen am Wegesrand ab. Manch ein kleiner Insasse lugt neugierig daraus hervor. Jeder Handgriff sitzt, die meisten Mütter sind schon eine Weile dabei. Für viele ist das Training längst ein lieb gewonnenes Ritual geworden. „Wir begeben uns nochmal in Schrittstellung, gehen tief mit dem Oberkörper nach unten und nehmen die Arme nach oben“, gibt die Trainerin das Kommando. „Noch fünf, noch vier, noch drei.“ Das schafft jede Teilnehmerin – so wie sie es eben kann. Leistungsdruck spielt hier keine Rolle.

Es ist natürlich nicht die einzige Station, an der im weiteren Verlauf gehalten wird. Übungen zur Kräftigung, Mobilisation und zur Dehnung stehen abwechselnd auf dem Trainingsplan. Die Kombination, weiß Sabine Schulz, selbst Mutter von zwei Kindern, stärke nicht nur den Körper, sondern auch die Seele. Vor gut sechs Jahren hat die Physiotherapeutin, die als solche in der Scheeßeler Praxis Grüner arbeitet, den Kurs ins Leben gerufen. „Damals habe ich schon festgestellt, dass es für Mütter einfach schwer ist, ohne familiären Hintergrund Sport zu machen – so bin ich auf die Idee gekommen.“ Mit der Zeit seien die Kurse schließlich immer mehr gewachsen. „Erst sind wir mit einem Kurs in der Woche in Scheeßel gestartet, irgendwann waren es zwei und dann kam noch ein Schwangerenkurs hinzu. Durch die Eröffnung einer weiteren Praxis in Lauenbrück im Januar 2020 haben wir die Chance ergriffen, einen ,Buggy-Cross‘-Kurs auch dort zu starten.“ Die Achterblöcke seien für die Mütter flexibel gehalten, soll heißen: Innerhalb von acht Wochen besteht für sie die Möglichkeit, ihre Sporteinheiten wahrzunehmen und dabei auch mal den Kurstag zu wechseln. 98 Euro kostet ein solcher Kurs – nach der Teilnahme kann er bei den Krankenkassen eingereicht werden. Außerdem kooperiert die Praxis mit dem Rotenburger Simbav-Verein – wer darin Mitglied ist, erhält zehn Prozent Rabatt.

Sabine Schulz (r.) macht‘s vor: Das Outdoor-Programm ist auf die Bedürfnisse der Frauen abgestimmt. © -

Mittendrin in der Sportstunde – die Frauen gehen gerade an einer Mauer in Liegestützhaltung – beginnt eines der Babys lautstark zu quengeln. Für solche Fälle hat Sabine Schulz natürlich vorgesorgt: In ihrem eigenen Buggy hat sie nämlich nicht nur einen Lautsprecher, sondern auch Spielzeug verstaut, mit dem sich die Lütten beschäftigen können, wenn es für sie doch mal zu langweilig werden sollte.

Bleibt die Frage, wann die Mütter, die etwas für ihre Fitness tun wollen, nach ihrer Entbindung einsteigen können. „Zehn bis zwölf Wochen sollten schon verstrichen sein“, rät die Physiotherapeutin. „Natürlich darf man aber auch dazukommen, wenn die Kinder schon größer sind oder man als Mama einfach auch mal alleine Sport machen möchte, wenn das Kind in der Krippe oder im Kindergarten ist.“

Kurszeiten Die „Buggy-Cross“-Gruppe trifft sich immer dienstags und freitags jeweils von 10 bis 11 Uhr in Scheeßel sowie donnerstags von 10 bis 11 Uhr in Lauenbrück. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter den Nummern 04263/1435 oder 04267/9818950.