Schwelbrand: Einsatz im Nebengebäude der Meyerhof-Apotheke schnell beendet

Großes Aufgebot, kleiner Brand

+ © Opitz/ Feuerwehr Schon nach rund 45 Minuten sind die Kräfte wieder abgerückt. Der Schwelbrand ist schnell gelöscht. © Opitz/ Feuerwehr

Scheeßel – Schon nach rund 45 Minuten hat die Feuerwehr am Montagnachmittag den Einsatz an der Meyerhof-Apotheke in Scheeßel beendet. Denn zum Glück handelte es sich nur um einen Schwelbrand, den die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle gebracht haben, berichtete der Sprecher Thomas Opitz im Anschluss.