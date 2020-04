Schuppen steht in Vollbrand

+ Der Schuppen wurde Opfer der Flammen. Foto: Feuerwehr

Ostervesede – Nachmittäglicher Einsatz für die Feuerwehren aus Ostervesede und Westervesede: Am Donnerstag wurden die Kräfte um kurz nach 16 Uhr zu einem Schuppenbrand in Ostervesede alarmiert. Bei ihrem Eintreffen stand das landwirtschaftlich genutzte Gebäude bereits in Vollbrand, heißt es im Bericht. Mit massiven Löschwassereinsatz konnte eine Ausbreitung der Flammen auf das angrenzende Grünland verhindert werden.