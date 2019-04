Schützenverein feiert Jubiläum

Vor 100 Jahren gründen 35 Wittkopsbosteler den Verein

Anja Schürmann und Vereinsvorsitzender Jürgen Witt blicken dem Jubiläumsschützenfest entgegen.

Wittkopsbostel - Von Farina Witte. Vor 100 Jahren haben 35 Wittkopsbosteler im Ort einen Schützenverein gegründet. Dieses Jubiläum will der Verein mit einem besonderen Schützenfest am 4. und 5. Mai feiern. „Wir sind die Ersten der Jubilare“, blickt der Vereinsvorsitzende Jürgen Witt in die Nachbarschaft. Dort würden sich die Jubiläen in den kommenden Jahren anschließen.