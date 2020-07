Schützen wollen Schießstand sanieren

Wittkopsbostel – Der Schützenverein Wittkopsbostel hat einiges vor: Der Schießstand ist in die Jahre gekommen, eine Sanierung dringend nötig. Dafür hat der Ortsrat auf seiner Sitzung im Dorfgemeinschaftshaus jetzt eine großzügige Unterstützung zugesagt. 5 000 Euro haben die Ortsratsmitglieder dafür einstimmig zur Verfügung gestellt. Eine Menge, ist das doch die Hälfte der aktuell verfügbaren Ortsratsmittel der Wittkopsbosteler.

1973 gebaut, weist die Anlage laut dem Vereinsvorsitzenden Jürgen Witt nicht nur einige optische Mängel auf, sondern entspricht auch nicht mehr dem technischen Standard. So habe ein Schießstandsachverständiger bei einer Besichtigung kürzlich angemerkt, dass der hölzerne Kugelfang nicht mehr zeitgemäß sei. Die Entsorgung der Bleigeschossreste sei sehr aufwendig. Die Begrenzungsmauer brauche außerdem auch eine neue Abdeckung, weil derzeit Feuchtigkeit in die Wände dringe.

Aber auch der Aufbau der Anlage soll in dem Zuge verändert werden. Aktuell gibt es acht Bahnen für das Kleinkaliberschießen. Wird mit dem Luftgewehr geschossen, baut der Verein bislang immer eine elektronische Anlage im Dorfgemeinschaftshaus auf. Das Training sei aber so nicht immer möglich, weil die Termine teils mit der Belegung anderer Veranstaltungen dort kollidieren. Außerdem sei es für den Verein auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden, die Anlage dort auf- und abzubauen. Daher möchten die Schützen nun in ihrer bestehenden Anlage sowohl Kleinkaliber- als auch Luftgewehrschießen möglich machen. Die acht Bahnen sollen dafür geteilt werden, erklärt Witt. Auf den ersten vier Bahnen werde dann künftig digital mit dem Kleinkaliber geschossen, die Bahnen fünf bis acht sind dem Luftgewehr vorbehalten. Dafür wird der Bereich auch überdacht. Nötig ist es dann auch, beide Bereiche mit Wand und Tür voneinander zu trennen. Um auch Rollstuhlfahrern künftig den Zugang zu dem Bereich barrierefrei zu ermöglichen, möchte der Verein auch am Gebäude entlang einen Plattenweg anlegen und eine Tür an der Seite einbauen, die direkt in die Schießanlage führt. Hinter die Anlage werde den Planungen nach zudem noch ein kleiner Lagerraum errichtet.

Doch bevor es ans Eingemachte geht, muss der Verein erst finanziell auf der sicheren Seite sein. Dafür sollen auch Fördermittel aquiriert werden, denn der Zuschuss vom Ortsrat ist zwar großzügig, deckt aber nicht die Kosten. Wie hoch diese genau sind, kann allerdings noch nicht gesagt werden. Um Zuwendungen zu bekommen, erklärte Witt dem Ortsrat, sei aber ein langfristig gültiger Pachtvertrag nötig. Aktuell besteht der für den Schießstand und die Nutzungsberechtigung des Dorfgemeinschaftshauses zwar noch bis 2023, aber um Förderung zu bekommen, müsse er 20 bis 25 Jahre laufen. Die Gemeinde Scheeßel habe dem Schützenverein auch bereits einen Vertrag vorgelegt. Einige Anpassungen hat der Vereinsvorsitzende mit Stefan Behrens, dem allgemeinen Stellvertreter der Bürgermeisterin, und dem Ortsrat verhandelt, dann hat letzterer aber dem neuen Pachtvertrags zugestimmt. Einzig die kostenlose Nutzungsberechtigung für das Dorfgemeinschaftshaus bleibt vorerst nur bis 2023 bestehen und wird dann nochmal zwischen Politik und Verein verhandelt.

Von Farina Witte