Schritt für Schritt die Taufe entdecken

Sie waren an der Entstehung des Tauferinnerungsbuches beteiligt (v.l.): Thorsten Finner, Jens Ubben, Maren Fischer-Paulitsch, Carsten Siefke und Wolfgang Rose.

Scheeßel - Keine Frage, die Taufe ist ein einmaliges Erlebnis im Leben eines jeden Menschen. Wenn der Täufling in die christliche Gemeinschaft aufgenommen wird, wird dies mit Freunden und Familie angemessen zelebriert. Dementsprechend darf auch ein passendes Taufgeschenk nicht fehlen. „Insbesondere die Taufpaten machen sich viele Gedanken darüber, mit welchem Präsent sie Baby und Eltern eine schöne Freude bereiten können“, weiß Pastor Jens Ubben. Lange suchen müsse man nach einem entsprechenden Präsenten nicht. Denn: Jeder, der in der St.-Lucas-Kirche getauft wird, erhält aus den Händen von Ubben oder seinen beiden Pastorenkollegen künftig ein neues Tauferinnerungsbuch. „In der Taufe macht Gott uns ein Geschenk. Es braucht Zeit, dieses langsam auszupacken und zu entdecken“, erläutert Ubben. „Mit dem Taufgeschenk wollen wir dabei unterstützen.“

Das Konzept: Für die ersten vier Jahrestage der Taufe werden in dem Buch altersgerechte Ideen gegeben, um Rückschau auf die Taufe zu halten und deren Inhalte zu verstehen. Bis in die Konfirmandenzeit und darüber hinaus enthält es Anregungen, um Schritt für Schritt die eigene Taufe zu entdecken und an den christlichen Glauben herangeführt zu werden.

Am Ende des Buches ist eine CD eingefügt. Darauf sind sieben christliche, von Musikgruppen der Kirchengemeinde produzierte Kinderlieder enthalten. Konzipiert hat die Silberscheibe Wolfgang Rose. „Schon das frühere Taufgeschenk, eine CD, war richtig gut angekommen“, erzählt der Leiter des Kreuzschnäbel-Chores. Das Ergebnis, das über einen längeren Zeitraum hinweg entwickelt wurde, bewertet er als „kreativ und innovativ“.

Dem kann Maren Fischer-Paulitsch, die für die Illustration verantwortlich zeichnet, nur zustimmen: „Es war toll zu erleben, wie Bilder und Texte immer mehr zusammenfanden.“ Dabei habe sie unterschiedliche Zeichentechniken verwendet, die zum jeweiligen Alter der Kinder passen würden. „Für die Bilder, die das Kleinkinderalter betreffen, habe ich Pastellkreiden verwendet. Beim Kinder- und Jugendalter nutzte ich Aquarelltechniken.“

Thorsten Finner, dessen Werbeagentur das Layout des Buches umgesetzt hat, ist überzeugt: „Viele werden überrascht sein über die Hochwertigkeit. Die Vertreter der Kirchengemeinde, die Layouterin und wir als Agentur haben jeweils unsere eigene Handschrift eingebracht. Daraus ist nun etwas Gemeinsames entstanden.“

Etwas Gemeinsames, von dem man sich viel verspricht, wie Pastor Ubben betont: „Wir wünschen uns, dass durch dieses Buch viele einen Bezug zum christlichen Glauben bekommen und die Inhalte der Taufe besser verstehen.“ - lw