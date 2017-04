Feuerfest-Open-Air: Schon die Hälfte der Karten ist weg

Scheeßel - Hunderte Hände heben sich in die Höhe, der Bass wummert, die tobende Menge grölt zu Songs wie „Sonne“ und „Engel“ und auf der Bühne wird gefühlt mehr Pyro verballert als manche Kleinstadt an Silvester – dieses Bild wird sich Anfang September beim Feuerfest-Open Air im Scheeßeler Industriegebiet bieten.

Ja, richtig kombiniert: Feuerengel sind wieder zurück. 20 Jahre hat die Rammstein-Cover-Band um Frontmann Boris Delic nun auf dem Buckel – das wollen die teils in der Region verwurzelten Schockrocker gebührend mit den Fans zelebrieren.

Vor einem Monat begann der Ticketvorverkauf für das Mini-Festival, zu dessen Line-up auch die Bands Taina (Rotenburg) und The Hansons (Zeven) zählen – nun sei bereits die Hälfte des Kontingents vergriffen, lässt Veranstalter Felix Tiedemann („Circle Concept“) wissen. „Die Leute sind offenbar Feuer und Flamme – unser Team ist überwältigt vom besten Vorverkaufsstart aller Zeiten“, sagt er.

Tickets für das Feuerfest am Sonnabend, 2. September, (Beginn: 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr) auf dem Gelände an der Westerveseder Landstraße kosten 19,50 Euro zuzüglich einer Systemgebühr. Erhältlich sind sie an folgenden Vorverkaufsstellen: In Scheeßel bei der Beeke-Tankstelle, Harburger Straße 39, sowie im Hol-Ab-Getränkemarkt, Bremer Straße 16, und in Rotenburg in der Geschäftsstelle der Mediengruppe Kreiszeitung, Große Straße 37.

lw